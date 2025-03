Lo mandano Messi e Pulisic: la Roma sfida Juve e Milan | ESCLUSIVO

La squadra giallorossa va a caccia di nuovi talenti per il prossimo anno e sfida anche il Milan e i bianconeri

La sofferta vittoria casalinga contro il Cagliari ha consentito alla Roma di portarsi a sole due lunghezze dalla Lazio e di ridurre ad appena tre punti la distanza della Juventus, demolita dalla Fiorentina per 3 a 0. La seconda umiliazione consecutiva dopo quella contro l’Atalanta ha reso a dir poco scricchiolante la posizione di Thiago Motta che, nella più ottimistica delle ipotesi, verrà esonerato a fine stagione o addirittura prima del Mondiale per Club.

L’impressionante cavalcata dall’approdo di Claudio Ranieri in panchina ha consentito alla squadra giallorossa di rientrare clamorosamente in corsa addirittura per la qualificazione alla prossima Champions League anche se, calendario alla mano, nelle ultime nove giornate servirà veramente un’impresa per riuscire a scalare altre tre posizioni in classifica. Come sostenuto da Florent Ghisolfi prima della sfida contro i sardi, il prossimo allenatore dovrà sposare la causa romanista a prescindere dalla competizione europea alla quale parteciperà la squadra.

Calciomercato Roma, lo manda Messi: sfida a Juve e Milan

Per quanto riguarda il palco giocatori, dirigenza e proprietà capitolina proseguiranno sul solco del ringiovanimento della rosa, andando a caccia di talenti dal potenziale quasi assicurato, arrivando persino allo scontro con altre big europee. I radar della dirigenza sono orientati sul Vecchio Continente, ma anche in Sudamerica, Messico e Stati Uniti d’America. Per quanto riguarda la MLS, c’è un nome che ultimamente ha calamitato le attenzioni di Como, Juventus, Milan e Roma.

Secondo quanto appreso da Asromalive.it, infatti, le squadre italiane sopra citate si sono unite alla corsa per Benjamin Cremaschi. Munito di passaporto italiano, il 20enne statunitense di recente ha ricevuto le benedizioni di Christian Pulisic e di Leo Messi per un avvenire luminoso. Formato e definitivamente sbocciato con la maglia dell’Inter Miami, il centrocampista ha già collezionato 76 presenze, 7 gol e 7 assist in prima squadra e ha calamitato su di sé le attenzioni di diversi club di Premier League come Brighton, Manchester City, Newcastle e Tottenham, oltre che del Benfica in Portogallo.