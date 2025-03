Ranieri incontra Ancelotti: appuntamento già fissato

Al lavoro di allenatore della Roma Sir Claudio Ranieri sta affiancando quello relativo alla scelta del suo successore sulla panchina giallorossa

Nel corso della giornata di ieri la Roma ha vinto una partita che, al contrario di quello che poteva apparire ad uno sguardo poco attento, rappresentava un tassello fondamentale per proiettarsi con rinnovato ottimismo verso la fase conclusiva della stagione e, di conseguenza, verso un’estate che dovrà necessariamente porre le basi per una prossima stagione all’altezza di quanto compiuto da Sir Claudio nella sua terza avventura sulla panchina giallorossa.

Anche se… pretendere da subito dal prossimo allenatore i ritmi dimostrati da Sir Claudio in questi mesi potrebbe risultare sin troppo utopico, anche perché, come dimostrato dalle statistiche, nel caso in cui la Roma dovesse confermare l’andamento della seconda parte di campionato si ritroverebbe catapultata direttamente nella corsa allo scudetto.

Nelle ultime tredici partite Sir Claudio ha conquistato dieci vittorie e tre pareggi, recuperando una quantità di punti francamente impressionante a chiunque si trovasse sopra la Roma al momento del suo approdo a Trigoria. Basti pensare che, dalla paura per la retrocessione, i giallorossi sono passati all’impensabile speranza per la zona Champions, anche se quest’ultima risulta piuttosto complicata da un calendario finale indubbiamente ostico (i giallorossi affronteranno Milan, Juventus, Fiorentina, Lazio e Inter nel giro di qualche settimana).

Una cosa è certa: il lavoro di Ranieri (concretizzatosi in particolare sul piano mentale e poi tradottosi in quello tecnico-tattico) ha permesso di rivalutare il valore di una rosa precedentemente mortificata da risultati a dir poco negativi (basti pensare alla consacrazione di Alexis Saelemaekers, di Angelino o alla rinascita di Matias Soulé).

Ancelotti e Ranieri insieme per ricevere il premio Maestrelli

Sir Claudio, oltre a preoccuparsi di regalare ai tifosi giallorossi il miglior piazzamento possibile, dovrà necessariamente occuparsi di individuare e assumere il prossimo allenatore giallorosso. Le opzioni sono piuttosto varie, soprattutto considerando che la Roma non sarà l’unica formazione del tabellone a sostituire il boss in panchina.

Basti pensare alle esplicite dichiarazioni di Gian Piero Gasperini, il cui mancato rinnovo con la Dea appare oramai quasi scontato, o al difficile contesto che si andrebbe a creare tra i corridoi del centro sportivo del Napoli nel caso in cui Antonio Conte dovesse perdere la lotta scudetto.

Le voci intorno al prossimo allenatore giallorosso hanno letteralmente girato il vecchio continente, andando a coinvolgere anche istituzioni come Carlo Ancelotti, anch’egli al termine di un ciclo storico con il suo Real.

Domani Sir Claudio avrà la possibilità di incontrare l’allenatore più vincente di sempre in occasione della consegna del Premio Maestrelli, ovvero un riconoscimento che il tecnico nato a Testaccio riceverà per via dell’encomiabile lavoro svolto negli scorsi mesi nella capitale. Tra i premiati ecco infatti anche Carlo Ancelotti, al quale è stato assegnato il premio internazionale.