Rinnovo immediato dopo Roma-Cagliari: Svilar ha già risposto

Calciomercato Roma, arriva il messaggio con risposta immediata di Svilar dopo la prestazione super contro il Cagliari. Le ultime sul rinnovo.

La Roma di Claudio Ranieri sta vivendo un periodo di notevole rilancio, caratterizzato da una serie di risultati positivi che hanno risollevato la squadra dalle zone basse della classifica a una posizione competitiva per l’Europa. Con una striscia di cinque vittorie consecutive in Serie A, i giallorossi si sono portati al settimo posto, a soli quattro punti dalle posizioni europee massime.

L’effetto Ranieri è stato evidente sin dal suo arrivo: la squadra, precedentemente in difficoltà, ha ritrovato compattezza e determinazione, elementi fondamentali per ambire a traguardi importanti. Il tecnico romano, alla sua terza esperienza sulla panchina della Roma, ha saputo infondere fiducia e disciplina, trasformando una compagine in crisi in una formazione temibile e organizzata. ​

Tuttavia, le recenti sfide non sono state prive di ostacoli. Nella vittoria contro il Cagliari, la Roma ha dovuto fare i conti con gli infortuni di due pedine chiave: Paulo Dybala e Devyne Rensch. L’argentino ha riportato una lesione al tendine semitendinoso della coscia sinistra, con un periodo di recupero stimato in circa un mese. Parallelamente, il difensore olandese ha subito una lesione all’adduttore lungo sinistro, che lo terrà lontano dai campi per circa tre settimane, sempre almeno secondo le attuali stime. ​

Calciomercato Roma, i tifosi chiedono il rinnovo a Svilar: botta e risposta social

In questo contesto di emergenza, spicca la figura di Mile Svilar. Il portiere belga, classe 2000, si è reso protagonista di prestazioni eccellenti, dimostrando sicurezza e reattività tra i pali. Anche nella sfida contro l’Athletic Bilbao, nonostante l’eliminazione dall’Europa League, Svilar era stato tra i migliori in campo, effettuando interventi decisivi che hanno mantenuto viva la speranza fino all’ultimo. ​

La crescita esponenziale del portiere ha inevitabilmente acceso i riflettori sul suo futuro contrattuale. Attualmente legato alla Roma fino al 2027 con un ingaggio di 1 milione di euro a stagione, Svilar ha avanzato una richiesta di adeguamento salariale a 4 milioni annui.

La dirigenza giallorossa, rappresentata dal direttore sportivo Florent Ghisolfi, sta attenzionando senza alcuna superficialità la situazione, cercando una soluzione che accontenti, quanto prima, tutte le parti in causa. Nel frattempo, non è sfuggito quanto accaduto sui social, con protagonista proprio l’estremo difensore belga. Encomiato dalla Roma tramite un post social che ne ha ritratto alcuni dei momenti salienti della gara di ieri, Svilar ha commentato il video con due cuori, uno giallo e uno rosso, e un’emoticon del segno infinito.

Un messaggio in codice? Annuncio celato di un’imminente e sperata novità? Risposte solamente arguibili ma non sicure, a differenza della presa di posizione dei tifosi che, sotto il post e il commento stesso del giocatore, hanno espresso con chiarezza la propria visione, chiedendo a gran voce di assecondare le richieste di Svilar e blindarne il futuro nella Capitale.