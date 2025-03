Allegri e Milinkovic Savic firmano insieme: ritorno choc in Serie A

Allegri e Milinkovic-Savic di nuovo in Serie A: i due firmano insieme nel nuovo club. Ecco la doppia mossa per tornare a vincere

In casa Milan è tempo di cambiamenti e di rivoluzione. Tempo di dire addio a Sergio Conceicao e tempo di dire addio alle scelte che sono state fatte dentro una stagione che si potrebbe chiudere in maniera fallimentare qualora non arrivasse la qualificazione alla prossima Champions League. E sappiamo, arrivati a questo punto della stagione, quanto sia difficile riuscire a centrarla per i rossoneri.

Il nome di Massimiliano Allegri è quello che stuzzica di più dalle parti di Milanello. L’ex tecnico della Juventus che ha vinto anche uno scudetto con i rossoneri alla sua prima esperienza sulla panchina di una big, sembra essere ad un passo dal prendersi il posto del portoghese. Il livornese avrebbe già detto alla società che la rosa è forte e con un paio di innesti si potrebbe affrontare la prossima annata cercando di vincere qualcosa. E la prima richiesta, secondo quanto riportato da calciomercatonews.com, sarebbe quella di un pupillo vero e proprio.

Allegri vuole Milinkovic: doppio ritorno in Serie A

Quando guidava la Juventus, ogni estate, si parlava di un interesse dei bianconeri verso Milinkovic-Savic della Lazio. Il centrocampista, attirati dai soldi arabi – stessa cosa la possiamo affermare per Lotito – ha deciso di andare dall’altra parte del mondo, all’Al-Hilal, per giocare. Ma adesso potrebbe tornare in Italia e finalmente unirsi a quello che è un suo grande estimatore: Allegri, appunto.

Un affare che potrebbe anche essere “avvantaggiato” qualora Igli Tare dovesse diventare il nuovo direttore sportivo del Milan, anche se in questo caso, almeno stando alle ultime notizie che arrivano, il nome dovrebbe essere quello di Paratici. Ma poco cambia, anche se si dovesse creare questa situazione è evidente che il Milan potrebbe provare a riportare in Italia il centrocampista serbo. E sì, sarebbe un grosso affare.