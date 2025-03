Dalla Nazionale alla Juve: niente Mancini, il nuovo allenatore è clamoroso

La panchina di Thiago Motta è sempre più traballante: l’ultimo nome sul tavolo sorprende tutti. Ecco cosa sta succedendo

Mai stato così in discussione. Umiliata anche al ‘Franchi’ contro la Fiorentina, la Juventus ha di fatto certificato una crisi di identità e di risultati che definire preoccupante sarebbe solo un eufemismo, gettando ombre inquietanti sul progetto griffato Thiago Motta. Benché sia stato blindato a parole da Cristiano Giuntoli nei minuti immediatamente successivi al triplice fischio della gara contro Kean e compagni, per l’ex allenatore del Bologna l’avventura alla guida della panchina della Juve sembra essere giunta al capolinea. Questione di forma, non di sostanza: solo una questione di tempo.

La risposta che tutto l’ambiente si auspicava non è arrivata. Priva di mordente, imballata nelle gambe e nella testa, la ‘Vecchia Signora’ non ha saputo reagire agli squilli di una Fiorentina molto più spigliata ed incisiva. Benché l’idea della proprietà – fatta trapelare nelle scorse ore – sia quella di posticipare eventualmente il cambio di guida tecnica a fine stagione, non sono esclusi ribaltoni importanti nel corso dei prossimi giorni. La sosta delle Nazionali, sotto questo punto di vista, potrebbe risultare fatale. Ma chi potrebbe raccogliere subito l’eredità di Thiago Motta? Oltre ai ‘soliti’ nomi che portano a Tudor, Pioli e Mancini (con i quali si imbastirebbe chiaramente un diverso tipo di progettualità), occhio anche ad un altro profilo che, stando a quanto riferito da Luca Momblano, sarebbe già stato sondato dalla Juventus.

Prandelli per il dopo Thiago Motta? Momblano: “Contatti esplorativi della Juve”

Ci stiamo riferendo a Cesare Prandelli. Dopo aver annunciato il suo addio al calcio nel 2021, l’ex allenatore – tra le altre – della Fiorentina, è tornato lo scorso settembre in panchina, ma per accettare la proposta della Nazionale Italiana No Profit. Compagine, quest’ultima, costituita da ex calciatori e personaggi noti nel mondo volti alla realizzazione di eventi benefici. Adesso, la possibile chiamata della ‘Vecchia Signora’.

A fornire maggiori ragguagli sui contatti esplorativi con i quali la Juve avrebbe sondato il terreno per Prandelli è stato proprio Momblano nel corso della diretta Twitch di Juventibus. Ecco le sue parole sul tema: “Esonero Thiago Motta? A me risulta che un nome che ha ottenuto un’esplorazione corrisponde a quello di Cesare Prandelli. Si tratta di un profilo che rientra nei 3-4 parametri che non ti ‘inquinano’ nulla in chiave futura, che potrebbe valutare di accettare la panchina della Juventus per le prossime 9 partite di campionato e vediamo se il Mondiale del club…”. Poi la chiosa definitiva: “Si tratta di un allenatore che può entrare in corsa e che ha quella ragionevolezza per cui serve un po’ mettere tutti calmi”.