Dovbyk-Vlahovic, cerchio chiuso: Roma e Juve non credono ai loro occhi

Calciomercato Roma, Dovbyk e Vlahovic chiudono il cerchio: la Juventus e i giallorossi non credono ai loro occhi.

La Roma sta vivendo un momento cruciale della stagione, con l’obiettivo di qualificarsi per le competizioni europee. La recente vittoria per 1-0 contro il Cagliari, ottenuta grazie a un gol di Artem Dovbyk, ha permesso ai giallorossi di consolidare la loro posizione in classifica, avvicinandosi alle zone che garantiscono l’accesso alle competizioni continentali. ​

Sotto la guida di Claudio Ranieri, la squadra ha mostrato segnali di crescita, ma la strada verso l’Europa è ancora lunga e irta di ostacoli. La continuità nei risultati sarà fondamentale per raggiungere gli obiettivi stagionali, con il giusto incastro anche di eventi che permettano di sorridere maggiormente ai giallorossi anche sul piano infermieristico, dopo i recenti e non banali stop di Celik, Rensch e Dybala.​

Uno dei temi più discussi nelle ultime settimane è stato, intanto, quello della posizione di Artem Dovbyk. L’attaccante ucraino, arrivato con grandi aspettative, ha faticato a trovare la forma migliore, suscitando critiche per le sue prestazioni altalenanti. Prima del gol decisivo contro il Cagliari, Dovbyk aveva attraversato un periodo di appannamento, caratterizzato da prestazioni poco convincenti e un atteggiamento che, anche a Bilbao, aveva fatto storcere più di qualche naso tra le fila giallorosse.

Calciomercato Roma, spunta l’intreccio inglese Dovbyk-Vlahovic: la Premier League chiama

Nonostante la rete contro il Cagliari possa rappresentare una svolta, le voci sul suo futuro continuano a circolare. Di recente si è detto come la Roma starebbe valutando la possibilità di cedere Dovbyk nella prossima finestra di mercato estiva, a causa delle sue prestazioni non all’altezza delle aspettative. ​

Il futuro di Dovbyk, nello specifico, potrebbe essere influenzato anche dalle vicende legate a Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo della Juventus sta attraversando un periodo di difficoltà, con prestazioni al di sotto delle aspettative, che hanno alimentato l’interesse di alcuni club della Premier League. La Vecchia Signora, non a caso, è sempre più orientata a cedere Vlahovic per finanziare altre operazioni di mercato, e la Roma potrebbe inserirsi in questo scenario, sebbene non in modo diretto.

Gli interessi per Vlahovic, infatti, provengono attualmente da una Premier League che potrebbe rappresentare anche una delle prossime destinazioni di Dovbyk, qualora quest’ultimo davvero dovesse lasciare la Capitale in estate. Tra le inglesi disposte a bussare alla porta si potrebbero segnalare Tottenham, Chelsea o Manchester United, così come lo stesso Aston Villa potrebbe affacciarsi. Diverse di queste realtà, come noto, hanno palesato interessi proprio anche per il serbo della Juventus, accomunato da difficoltà e chiacchiericci al numero 11 giallorosso che, nonostante tutto, ha timbrato domenica scorsa il quindicesimo cartellino stagionale.