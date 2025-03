Esonero e via libera Juve: la Roma ha scelto il nuovo allenatore

Per Roma e Juventus sono arrivate delle importanti novità sulla scelta del nuovo allenatore.

Roma e Juventus, di fatto, hanno trascorso una domenica decisamente diversa. I giallorossi, infatti, hanno battuto allo Stadio Olimpico il Cagliari con il gol realizzato nel corso della seconda frazione da Artem Dovbyk.

Mentre la ‘Vecchia Signora’, dopo il tracollo casalingo contro l’Atalanta, ha perso per ben 3-0 contro la Fiorentina. Proprio a seguito di questa sconfitta, di fatto, Thiago Motta sembra essere sempre più lontano dall’essere confermato come guida tecnica della Juve.

In questi ultimi giorni, infatti, si sono fatti tanti nomi di possibili nuovi allenatori della squadra bianconera. Tra i profili accostati in queste ultime ore alla ‘Vecchia Signora’ bisogna inserire anche un tecnico accostato alla Roma.

Contatti della Roma con Gasperini, ma attenzione alla Juventus

Secondo quanto riportato dalla redazione del quotidiano sportivo italiano ‘Tuttosport’, infatti, il club giallorosso ha già contattato Gian Piero Gasperini. Tuttavia, su quest’ultimo bisogna registrare l’interesse di altre squadre. Una, per l’appunto, è la Juventus, mentre poi ci sono anche club esteri come Monaco e Benfica.

Per Gian Piero Gasperini, dunque, si è aperta una vera e propria asta. La Roma, quindi, sembra essere la prima ad essersi mossa in maniera diretta per l’attuale allenatore dell’Atalanta, ma l’inserimento della Juve potrebbe cambiare tutto.

La ‘Vecchia Signora’, tra l’altro, potrebbe cambiare già allenatore. In caso di mancato successo contro il Genoa, di fatto, Thiago Motta sarà quasi sicuramente esonerato. Al posto dell’ex allenatore del Bologna, almeno secondo le ultime indiscrezioni, dovrebbe essere chiamato Magnanelli come traghettatore fino al termine del campionato.