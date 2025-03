Nuovo infortunio muscolare, UFFICIALE: derby a rischio

Nuovo infortunio muscolare e un’altra presenza a rischio per il derby Lazio-Roma del 13 aprile: c’è il comunicato UFFICIALE che spiega tutto.

​La stagione della Roma ha subito una svolta significativa dall’arrivo di Claudio Ranieri. Chiamato a risollevare una squadra in difficoltà, Ranieri ha rapidamente impresso la sua esperienza e leadership, trasformando il rendimento dei giallorossi. Sotto la sua guida, la Roma ha accumulato 30 punti in 15 partite di Serie A, con una media di 2 punti a partita, posizionandosi tra le squadre più in forma del campionato. ​

Questa rinascita ha visto la Roma risalire in classifica, passando dalla zona retrocessione a competere per un posto nelle competizioni europee. La squadra ha registrato una serie positiva di risultati, inclusa una striscia di 11 partite senza sconfitte e quattro vittorie consecutive, dimostrando solidità difensiva e incisività in attacco. L’obiettivo attuale è consolidare questa posizione e assicurarsi un posto in Europa per la prossima stagione, un traguardo che sembrava lontano all’inizio dell’annata.​

Tuttavia, le recenti notizie dall’infermeria destano preoccupazione. Paulo Dybala, elemento chiave dell’attacco romanista, ha riportato una lesione al tendine semitendinoso della coscia sinistra durante la partita contro il Cagliari. Gli esami hanno confermato una prognosi di circa un mese di stop, rendendo l’argentino indisponibile per le prossime sfide cruciali, in un mese che vedrà i giallorossi affrontare Lecce, Juventus e Lazio.

Infortunio muscolare in casa Lazio, c’è il comunicato UFFICIALE su Castellanos

Anche il difensore olandese Devyne Rensch ha subito una lesione all’adduttore della gamba sinistra, con tempi di recupero stimati in tre settimane. ​ Questi infortuni rappresentano una sfida per Ranieri, che dovrà rivedere le sue scelte tattiche in vista dei prossimi impegni. La profondità della rosa sarà messa alla prova, e sarà fondamentale gestire al meglio le risorse disponibili per mantenere alta la competitività della squadra.

Anche in casa Lazio, intanto, le notizie non sono confortanti, sponda biancoceleste. Il club ha comunicato che l’attaccante Valentin Castellanos è stato sottoposto a esami clinici e strumentali presso la Clinica Villa Mafalda, i quali hanno evidenziato una distrazione muscolare a carico del soleo sinistro. Il calciatore, che ha già iniziato le cure specifiche del caso, sarà monitorato di giorno in giorno per valutarne i tempi di recupero.

Anche Baroni, dunque, è in questa parentesi alle prese con una questione infermieristica di non poco conto, coinvolgente uno dei suoi migliori giocatori in una parentesi stagionale delicata e che vede, tra gli impegni principali, anche la stracittadina contro Claudio Ranieri in data 13 aprile.