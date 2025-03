Osimhen – Juventus, è chiusa: scambio con il Napoli

Emergono novità di rilievo in merito ad uno degli affari più discussi delle ultime settimane in casa Juventus

Sebbene possa sembrare un paradosso, l’estate è pronta a portare una ventata di aria fresca all’interno di una Serie A già piuttosto movimentata, all’interno della quale, nel corso dell’ultimo anno, le certezze sono apparse come merce rarissima. Persino l’Inter, ovvero i campioni in carica guidati da uno degli allenatori più stimati dell’intero panorama calcistico europeo, attualmente naviga sospinta da correnti tutt’altro che prevedibili, dato che, i risultati della stagione attuale, potrebbero rapidamente trasformare l’assetto nerazzurro… il tutto considerando che si tratta anche della rosa con l’età media più alta dell’intera Serie A.

Insomma… non vi sono squadre e allenatori al riparo dall’uragano che durante l’estate colpirà la massima lega italiana e, di conseguenza, le indiscrezioni e le voci relative allo svolgimento delle inevitabili rivoluzioni annunciate sono pronte a destabilizzare ulteriormente un finale di stagione al cardiopalma.

Le delusioni della stagione (come il Milan, la Roma e la Juventus di Thiago Motta) sono affamate di vendetta e così saranno le due sconfitte della lotta allo scudetto che attualmente coinvolge Atalanta, Inter e la corazzata nerazzurra di Antonio Conte. L’estate sarà dunque pregna di cambiamenti, il che ci restituirà una Serie A ben diversa da quella attuale per quanto concerne i suoi protagonisti e le rispettive casacche indossate.

Basti pensare che, fino ad una manciata di mesi fa, Dusan Vlahovic figurava senza dubbio alcuno tra gli attori principali e più quotati dell’intera lega, mentre, in questo momento, appare persino difficile vederlo in campo con una maglia da titolare. Ecco le ultime in merito ai futuri ribaltamenti di fronte relativi ai centravanti della massima lega italiana.

Il Napoli punta Hojlund, possibile scambio con Osimhen e Juve a mani vuote

Cristiano Giuntoli è attualmente piuttosto oberato di pensieri a causa di una serie di temi urgenti da risolvere tutti entro il minor tempo possibile, che, nel caso in cui non dovessero trovare una soluzione entro l’inizio della prossima stagione, potrebbero rifilare alla tifoseria bianconera un’altra stagione carica di delusione e risentimento. Tra le varie urgenze spiccano senza dubbio alcuno quella relativa all’avvenire di mister Motta e al ruolo del centravanti, che attualmente è ricoperto da due calciatori tutt’altro che certi di ritrovarsi ancora alla Continassa ad agosto.

Kolo Muani e Dusan Vlahovic, seppur per motivi diversi (Vlahovic per incompatibilità tecnico-tattica con il tecnico italo-brasiliano, mentre Kolo Muani per l’assenza di un’opzione che permetterebbe a Giuntoli di prelevarne il cartellino dal PSG attraverso una corsia preferenziale) potrebbero entrambi abbandonare la Juventus a luglio, il che carica di importanza il sogno di portare Victor Osimhen a Torino che Giuntoli sembrerebbe aver esplicitato più volte ai vertici bianconeri.

Vi è tuttavia un’ostacolo difficile da sormontare, che riguarda gli assidui e persistenti contatti che il bomber nigeriano attualmente in prestito al Galatasaray, ma di proprietà del Napoli, starebbe intrattenendo con alcuni dei club più prestigiosi della Premier League.

Uno su tutti il Manchester United di Amorim, il quale, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, sembrerebbe aver ricevuto delle avance da parte del Napoli per Rasmus Højlund. L’interesse dal Napoli nei confronti del centravanti danese ex Atalanta sembrerebbe infatti sposarsi con la volontà da parte dei Red Devils di portare Osimhen in terra britannica… un cocktail dal sapore di scambio che lascerebbe a bocca asciutta Cristiano Giuntoli.