Sogno avverato: Ancelotti firma subito

Sogno avverato e firma immediata per Carlo Ancelotti: dopo le tante voci che lo vedevano accostato anche alla Roma, c’è l’annuncio.

​La stagione attuale della Roma è caratterizzata da una serie di sfide e sviluppi significativi. Recentemente, la squadra ha ottenuto una vittoria importante contro il Cagliari, con un gol decisivo di Artem Dovbyk, che ha permesso ai giallorossi di mantenere viva la corsa per un posto in Champions League.

Tuttavia, la squadra ha subito una battuta d’arresto con l’infortunio di Paulo Dybala, che ha riportato una lesione al tendine semitendinoso della coscia sinistra. Questo stop potrebbe tenerlo lontano dal campo per circa un mese, facendogli saltare partite cruciali contro Lecce, Juventus e mettendo in dubbio la sua presenza nel derby. ​

In risposta a questa situazione, come fatto anche nei tanti altri momenti di difficoltà di questa stagione, servirà compattarsi e mostrare resilienza. Ranieri, tornato alla guida della Roma nel novembre scorso, ha già dimostrato la sua capacità di risollevare la squadra, portandola a una serie positiva di risultati che hanno riacceso le speranze per una qualificazione europea e che lo vede ora impegnato in un rush finale di stagione dai risvolti potenzialmente in grado di determinare il prossimo futuro. ​

Ancelotti e quel sogno Brasile che può realizzarsi: “

Parallelamente, il panorama della Serie A è caratterizzato da una notevole instabilità sulle panchine delle principali squadre. Oltre alla Roma, anche club come la Juventus e l’Atalanta stanno valutando possibili cambiamenti alla guida tecnica a fine campionato. In questo contesto, il nome di Carlo Ancelotti è stato accostato a diverse squadre italiane, tra cui la stessa Roma.

Tuttavia, Ancelotti è attualmente concentrato sul suo impegno con il Real Madrid, con il quale ha recentemente raggiunto i quarti di finale di Champions League dopo una vittoria sofferta contro l’Atletico Madrid ai rigori. ​ Nonostante le speculazioni sul suo futuro, Ancelotti ha recentemente rinnovato il contratto con il Real Madrid fino al 2026, indicando una volontà di proseguire il progetto con il club spagnolo.

Questo rende improbabile un suo ritorno in Italia nel breve termine, potenzialmente giustificato da un nuovo valzer di panchine che, dal prossimo giugno, potrebbe coinvolgere squadre altisonanti come Miilan, Juventus, Roma e Atalanta, senza dimenticare dell’incognita relativa alla permanenza di Conte a Napoli. S

Su Ancelotti, intanto, si è espresso Eduardo Inda che, intervenendo a El Chiringuito, ha espresso il suo apprezzamento per l’ex Milan e Napoli, definendolo un vero gentiluomo e l’allenatore più vincente nella storia del calcio europeo. Ha poi sottolineato come il legame tra il tecnico italiano e la Confederazione calcistica brasiliana (CBF) sia più solido che mai in questo momento.

“Lo vogliono a tutti i costi e stanno facendo di tutto per convincerlo a prendere il posto di Dorival Junior, che si sta rivelando un disastro per i cinque volte campioni del mondo. So che il rapporto tra Ancelotti e la Confederazione calcistica brasiliana (CBF) è più stretto che mai in questo momento. Lo vogliono e insistono. Parliamo della nazionale con il maggior numero di titoli, non del Ghana, con tutto il rispetto. Se fossi in lui, ci rifletterei seriamente. Ha ancora un anno di contratto, fino al 2026, ma potrebbe essere proprio lui a decidere di andarsene“.