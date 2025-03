Via libera Juve per Zidane: ritorno choc e big fatto fuori

Ci sono delle importanti novità sull’ipotesi di vedere Zidane sulla panchina della Juve.

Dopo l’umiliazione subita all’Allianz Stadium contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, di fatto, la Juventus ha fornito un’altra prestazione preoccupante. I bianconeri, infatti, sono stati travolti anche domenica scorsa all’Artemio Franchi dalla Fiorentina.

Gli uomini di Thiago Motta sono crollati per 3-0 sotto i colpi dei vari Gosens, Mandragora e Gudmundsson. Con questo ko, tra l’altro, la Juventus ha perso anche il quarto posto in favore del Bologna, il quale ha passeggiato sulla Lazio.

A seguito del ko rimediato a Firenze, di fatto, la posizione di Thiago Motta è sempre più in bilico. In questi giorni, infatti, si sono fatti i nomi di diversi allenatori come possibile nuova guida tecnica della Juve. Uno di questi è sicuramente Zinedine Zidane . Proprio sul futuro di quest’ultimo, tra l’altro, bisogna registrare un importante aggiornamento.

Nuovo allenatore Juve, il Real Madrid pensa al ritorno di Zidane: il francese vorrebbe cedere Vinicius Junior

Secondo quanto riportato dalla redazione di ‘donbalon.com’, infatti, Florenzo Perez per il dopo Ancelotti sta pensando anche di richiamare il tecnico francese. Quest’ultimo, però, è stato già molto chiaro su per quanto riguarda la possibile pianificazione della prossima stagione.

Basti pensare che Zidane avrebbe chiesto la cessione di Vinicius Junior. Quest’ultimo, almeno secondo l’allenatore francese, sarebbe di cattivo esempio per il resto della squadra, visto che genera solo problemi e disunione. Il brasiliano, tra l’altro, avrebbe anche un pessimo rapporto con lo stesso Mbappé.

C’è da dire che, almeno per il momento, Florentino Perez non sarebbe per nulla intenzionato a cedere Vinicius Junior. Per il possibile ritorno di Zidane sulla panchina del Real Madrid, dunque, dovrà essere risolto la questione sul futuro del brasiliano.