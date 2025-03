Visite mediche e firma: è già atterrato nella Capitale

Ecco le ultime in merito ad uno degli affari più discussi e chiacchierati tra i corridoi di Trigoria nelle scorse settimane

La stagione in corso è senza dubbio alcuno una delle più rocambolesche e bipolari che la tifoseria giallorossa abbia mai potuto sperimentare nel corso della sua storia, durante cui raramente si erano susseguiti così tanti allenatori con risultati così tanto eterogenei.

È servito l’approdo di Sir Claudio per restituire una parvenza di solidità e affidabilità, con risultati che, se si prendesse in considerazione soltanto la seconda parte della stagione, avrebbero permesso ai giallorossi di lottare ad armi pari nella lotta scudetto.

Ora il popolo giallorosso, sull’onda di un rendimento in campionato di tale pregio, si aspetta di poter proseguire tale trend anche per quanto conferme la prossima stagione, tuttavia al centro sportivo Fulvio Bernardini è in arrivo l’ennesima metamorfosi dell’anno, che vedrà mutare sia lo staff in panchina, che parte dell’organico attualmente a disposizione dell’eroe di Leicester.

Questa volta però, a guidare la rivoluzione sarà lo stesso Sir Claudio, al quale i Friedkin hanno affidato le chiavi di Trigoria e la gestione di questa. Emergono in tal senso delle indiscrezioni di rilievo su uno degli affari più chiacchierati delle ultime settimane, che caratterizzerà il mercato estivo dei giallorossi.

Marin è già a Parigi: pronto il contratto fino al 2030

Nel corso del match con il Cagliari di mister Nicola, Mile Svilar ha confermato con evidenza i motivi che spingerebbero Ranieri e colleghi a trattenerlo con tutte le forze (economiche) nella capitale. Un paio di interventi da stropicciarsi gli occhi hanno garantito a Sir Claudio e compagni i tre punti, probabilmente ancor più della girata di Artem Dovbyk a pochi passi dalla porta (non è un caso che sia stato l’estremo difensore a vincere il premio come player of the match).

Parlando di portieri, per ora Svilar appare come il protagonista assoluto della capitale, tuttavia vi è da considerare la presenza di Pierluigi Gollini e di un giovane talento divenuto un osservato speciale del Paris Saint Germain.

Stiamo naturalmente parlando di Renato Marin, il quale, secondo diversi media francesi, tra cui culturepsg, sarebbe destinato a firmare un contratto con il PSG fino al 2030. Lo stipendio si attesterebbe sui 50 mila euro al mese e, la mancata convocazione da gennaio in poi, confermerebbe a pieno la volontà della Roma di salutare il classe 2006 a paramentro zero (la scadenza del contratto con i capitolini è infatti fissata a giugno del 2025).

A suffragare tali indiscrezioni ecco anche un recente viaggio di Marin nella capitale francese, che da qualcuno potrebbe essere interpretato con una semplice coincidenza, ma che, visti i continui contatti con la squadra di Doué, risulta più che altro un’ulteriore conferma.