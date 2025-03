Accordo col nuovo allenatore: esonero immediato per Motta

Accordo con il nuovo allenatore: esonero immediato per Thiago Motta che potrebbe lasciare subito la panchina della Juventus. Situazione clamorosa

Giorni decisivi, intensi, dentro la Juventus. Sì, perché le due sconfitte di fila, pesantissime per Thiago Motta contro Atalanta in casa e a Firenze contro la Viola, ancora non sono state del tutto messe alle spalle. Qualcosa non torna nei bianconeri al momento e se fino a poche ore fa sembrava dovesse esserci almeno fino al Genoa, una certa fase di stallo, le cose potrebbero cambiare immediatamente.

Le rivelazioni che arrivano da serieanews.com sono clamorose e potrebbero portare ad un ribaltone nell’immediato. Sì, ad un esonero di Thiago Motta proprio durante la sosta e non più dopo un’ultima possibilità contro la squadra allenata da Vieira. E infatti nelle prossime ore, tra domani e venerdì, la Juventus dovrebbe incontrare Roberto Mancini. Si parla di “un incontro esplorativo, niente è ancora definito e non lo sarà certo prima di vedersi. C’è già stata una telefonata dove ci si è espressi il reciproco gradimento, ma l’incontro di giovedì sarà il momento della verità. Poi toccherà alla Juventus decidere se cambiare pelle subito o aspettare”.

Esonero Thiago Motta: la Juventus incontra Roberto Mancini

“Ma le possibilità che Roberto Mancini diventi l’allenatore della Juve fin da subito sono molto concrete, specie se con Motta la situazione dovesse precipitare” si legge ancora sul sito citato prima. In poche parole il ribaltone è nell’aria e le parole di Giuntoli alla fine della gara contro la Fiorentina che aveva, di fatto, ancora dato fiducia all’ex allenatore del Bologna, potrebbero essere state solamente di facciata.

A questa rivelazione si aggiunge anche il Tweet di Ilario Di Giovambattista di Radio Radio, che conferma che questo incontro nelle prossime ore ci sarà: “Possibile clamorosa svolta alla Juve. Nelle prossime ore incontro con Mancini. Se trova l’accordo va in panchina subito”. Sì, avete letto bene. Mancini alla Juventus già quest’anno e non l’anno prossimo. Situazione da monitorare in maniera costante per capire cosa potrebbe succedere. Diciamo che per Motta non sono ore felici queste e serene. Ma la colpa di tutto questo è solo dei risultati. Quindi non se la può nemmeno prende con nessuno.