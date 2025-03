Binario Roma-Inter, biglietto prenotato: ecco l’erede di Mkhitaryan

Arriva un clamoroso affare che si può sviluppare sul binario Inter-Roma, che vede coinvolto un centrocampista che può prendere il posto di Mkhitaryan

Il giocatore armeno, classe ’89, arrivò proprio due anni e mezzo fa dalla Capitale, con il biglietto da visita della riserva di lusso, che nel tempo si è trasformato in un titolare inamovibile. Adesso sempre da Roma può arrivare il suo sostituto, nello stesso ruolo.

L’Inter è rinomata negli ultimi anni per le sue mosse in anticipo sul mercato. I nerazzurri sono stati in grado, grazie al lavoro di Beppe Marotta di costruirsi una rosa ricchissima, anche con molti parametri zero o “scarti” di altre società. Di certo non era un esubero della Roma Mkhitaryan, che nell’estate del 2022 venne strappato ai giallorossi grazie al pagamento di una cifra più alta per il contratto. A Trigoria non volevano dargli più di un anno con opzione per il secondo, mentre il ragazzo pretendeva almeno un biennale, cosa che gli ha garantito Ausilio, anche a cifre più alte.

Il rendimento dell’armeno è stato impressionante nel corso delle ultime due stagioni, disputate con una continuità assurda e con una forza fisica invidiabile per un ragazzo di 36 anni. Ora però è arrivato il momento di pensare a un sostituto anche per lui, visto che con l’anagrafe non si scherza. Dei tanti profili sondati sembra che il migliore sia ancora una volta nella Roma.

L’Inter pensa a Pellegrini come sostituto di Mkhitaryan: può essere l’affare dell’estate

Marotta e Inzaghi concordato nel valutare Lorenzo Pellegrini come un profilo molto interessante per il centrocampo. Il capitano giallorosso ha rotto definitivamente con l’ambiente romanista e a fine anno vorrebbe cambiare aria. Come riportato da Il Messaggero, l’Inter ha intenzione di provare un affondo decisivo sul classe ’96, ritenuto anche per ruolo il sostituto ideale di Mkhitaryan.

La valutazione che ne fa Ghisolfi è di circa 20 milioni, considerando anche la scadenza del contratto nel 2026. Non va dimenticato inoltre che la Roma segue con interesse da tempo il cartellino di Davide Frattesi, già vicino all’addio ai nerazzurri lo scorso gennaio. Ipotizzare uno scambio, magari con un conguaglio in favore dell’Inter, non è pura fantascienza, anzi. Una trattativa del genere potrebbe accontentare entrambe le piazze ed essere utile per i rispettivi allenatori.