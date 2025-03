Esonero Motta e cambio dirigente: ecco la foto del nuovo allenatore

Thiago Motta ormai ad un passo dall’esonero: i tifosi bianconeri sognano con il nuovo allenatore e con un cambio dirigenziale davvero di livello

Continuare come fatto in questa stagione non è assolutamente possibile e per questo si procederà di certo con la nomina di un nuovo tecnico. Quello che però ha sorpreso i supporters bianconeri è la chance di vedere un loro beniamino in panchina.

Se c’è una big che sta vivendo un momento particolarmente delicato questa è la Juventus. Milan e Roma hanno i loro problemi e la classifica li rispecchia, ma anche i bianconeri non scherzano, con il treno Champions che sta rischiando di sfuggire. Il sorpasso del Bologna e soprattutto i 7 gol presi contro Atalanta e Fiorentina, sono una punizione molto severa e rischiano di compromettere il lavoro fatto fino a questo momento. Alla Continassa si lavora sul futuro e almeno per ora si è deciso di non esonerare Thiago Motta, che godrà di una fiducia a termine, per provare a chiudere questo campionato in modo dignitoso.

L’idea non è quella di affidarsi ad un traghettatore ma di proseguire con l’ex Bologna e poi virare verso un nuovo progetto. Ma chi potrebbe prendere in mano questa avventura? Nelle ultime ore erano usciti i nomi di Roberto Mancini e Stefano Pioli, oltre alla clamorosa suggestione di un ritorno di Antonio Conte, vicino ad un divorzio con De Laurentiis.

Indiscrezione clamorosa in casa Juve: Del Piero in dirigenza e Zidane in panchina – FOTO

Poco fa, però, una bomba ha squarciato il mondo social bianconero, per l’esattezza su X. Per ricostruirla bene bisogna fare un minimo di introduzione. Tutti sanno che Tether ha annunciato di aver acquistato una quota di minoranza della Juventus. Il colosso delle criptovalute ha infatti deciso di investire nel club bianconero, acquisendo il 5% delle quote.

Il Ceo di Tether è Paolo Ardoino, reduce nel 2024 con la sua società di un record di fatturazione da 13 miliardi di dollari, con una capitalizzazione di mercato che supera i 140 miliardi. Insomma davvero niente male. Ecco proprio Ardoino, sul proprio profilo X, ha condiviso la foto di Del Piero e Zidane, seduti insieme al tavolo. I commenti si sono sprecati da parte dei tifosi, che sognano una super accoppiata, con il francese in panchina e l’ex capitano in dirigenza, magari come vicepresidente.

Per ora non sono arrivate ancora conferme dirette ma l’attesa per una rivoluzione così clamorosa è in rapida ascesa.