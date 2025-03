Friedkin cancella la clausola: addio ufficiale e sostituto già in città

Emergono novità di rilievo in merito alla gestione che il gruppo Friedkin porterà avanti nei confronti di un calciatore in particolare.

Il lavoro di Claudio Ranieri alla guida dell’AS Roma sta per concludersi dopo una stagione semplicemente storica, in cui il mister nato a Testaccio ha dimostrato di poter salvare per l’ennesima volta i giallorossi da un destino nefasto grazie alla qualità di una gestione concretizzatosi in particolare sul piano mentale.

Difatti, come dichiarato dallo stesso Ranieri, gran parte del lavoro svolto dal primo giorno si è concentrato nell’inversione di marcia rispetto ad una serie di dinamiche psicologiche che avevano opacizzato le caratteristiche di una rosa che, come dimostrato negli scorsi mesi, possiede delle qualità difficili da ignorare.

Da ora alla fine del campionato a Sir Claudio è affidato il compito di salvaguardare il miracolo sportivo compiuto e, soprattutto, di apparecchiare la tavola al suo misterioso successore, il che vuol dire comprendere a pieno quali saranno le entrate e le uscite da compiere.

Vi sono infatti diversi temi da affrontare, tra i quali spiccano senza dubbio alcuno quelli relativi al futuro dei cosiddetti senatori come Lorenzo Pellegrini e Bryan Cristante, o al complesso riscatto di Alexis Saelemaekers – rivelatosi un tassello a dir poco prezioso per l’economia tecnico-tattica giallorossa, o ancora al delicato tema relativo a Paulo Dybala, il quale si è da poco imbattuto in un infortunio di considerevole entità, il che – al netto di qualità fuori dal comune – ha rimesso in discussione il suo avvenire tra i corridoi del centro sportivo Fulvio Bernardini. Intanto, per quanto concerne l’altro fronte calcistico su cui sono attivi, i Friedkin hanno già iniziato a chiarire una serie di priorità del il mercato estivo.

L’Everton non attiverà la clausola di Doucoure: spazio ad Alcaraz

Mentre in terra capitolina le chiavi della baracca sono state affidate a Sir Claudio Ranieri, in Inghilterra lo stesso è avvenuto con David Moyes, il quale ora, in accordo con la dirigenza, sembrerebbe aver definito alcune priorità per la prossime finestra di mercato. I vertici dell’Everton sarebbero infatti intenzionati a rinnovare dal profondo la rosa, il che prevede che tra i sacrificati ci sia Abdoulaye Doucoure.

We have signed Argentinian midfielder Carlos Alcaraz on loan from @Flamengo for the rest of the 2024/25 campaign, with an option to buy at the end of the season. Welcome to Everton, @charlyalcaraz37! 🔵 — Everton (@Everton) February 4, 2025

Il contratto del centrocampista centrale nato in Francia è in scadenza e, complice i 32 anni d’età e un salario piuttosto esoso – dall’Inghilterra fanno sapere che l’intenzione è quella di abbassare l’età media della rosa e rendere più economico il monte ingaggi -, la sensazione è che i britannici non attiveranno la clausola presente nel contratto del centrocampista centrale classe 1993 per estendere di un anno la sua permanenza.

Al suo posto, come riportato da TEAMtalk, gli inglesi opteranno per il riscatto definitivo di Charly Alcaraz – ex Juve -, il quale è giunto a gennaio in prestito dal Flamengo. Si tratta di un centrocampista dalle spiccate qualità tecniche, capace di svolgere con efficacia le due fasi e, soprattutto, di illuminare i colleghi del reparto offensivo con servizi di particolare precisione.