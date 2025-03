L’ultima bugia di Mourinho: tradimento con lo scambio

Calciomercato Roma, tradimento con lo scambio. La firma del rinnovo è lontana e l’ex tecnico giallorosso ci sta provando. Ecco la situazione

La prima offerta è andata a vuoto. E potrebbe essere un grosso problema per la Roma visto che parliamo di un calciatore fondamentale nello scacchiere giallorosso e che occupa un ruolo assai delicato.

Sembrava, dopo molti anni, di aver trovato un portiere all’altezza della situazione. Era dai tempi di Alisson che nella Capitale non si vedeva un estremo difensore capace di portare dei punti importanti alla squadra. Svilar, infatti, sin dal momento in cui si è preso la maglia da titolare, parliamo dello gennaio dello scorso anno, ha messo in mostra tutto il suo valore tant’è che si sono accesi i riflettori di molte squadre inglesi sul suo conto. Legato alla Roma da un contratto fino al 30 giugno del 2027, con un ingaggio di un milione di euro all’anno, secondo le informazioni riportate da Di Marzio la scorsa settimana il club ha presentato un’offerta di adeguamento contrattuale con annesso rinnovo. Ma per il momento è lontana da quella che sarebbe la richiesta del portiere.

Calciomercato Roma, rinnovo lontano per Svilar

I giallorossi hanno presentato all’entourage del calciatore un’offerta di 1,6 milioni di euro di parte fissa alla quale si vanno ad aggiungere i bonus. In questo momento, però, le parti sono lontane da trovare un accordo perché Svilar, anche confrontano gli ingaggi degli altri portieri del suo valore, chiederebbe qualcosa in più.

Non è arrivata una contro-offerta da parte di chi gestisce il giocatore, ma è evidente che lo stato d’animo non è dei migliori. Svilar, inoltre, viene messo nero su bianco, vorrebbe rimanere a Roma, perché ha trovato un ambiente ideale e sta bene, però vorrebbe anche ricevere qualcosa di più da parte della società. “Svilar piace a molte squadre – scrive ancora Di Marzio – in particolare al Fenerbahce. José Mourinho che lo vorrebbe ri-allenare e il club turco avrebbe pensato di intavolare uno scambio con Livakovic. Al momento si tratta solo di un’idea, ma l’allenatore portoghese monitora la situazione”. Un Mourinho “bugiardo” che aveva detto che non avrebbe mai preso un giocatore della Roma. E invece…