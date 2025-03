Napoli tradito: colpaccio Inter con lo scudetto. I nerazzurri vogliono mettere ulteriore gap con le altre e hanno deciso di puntare sull’azzurro. Il tradimento è servito

La corsa scudetto è totalmente aperta, anche se l’Inter, con la vittoria sull’Atalanta, non solo ha messo a distanza di sicurezza gli uomini di Gasperini che adesso sono distanti sei punti, ma ha anche mandato un chiaro segnale al Napoli di Conte che di lunghezze indietro ne ha tre: per vincere il tricolore gli azzurri devono superare una vera e propria corazzata.

Che punta, inoltre, a vincere tutto: essendo in gioco anche in Coppa Italia e in Champions League, nell’ultimo periodo i milanesi non si sono di certo tirati indietro nelle dichiarazioni. Anzi, hanno alzato ulteriormente l’asticella mettendo nel mirino pure il mondiale per club che dal prossimo giugno verrà disputato per la prima volta in America. Insomma, da quelle parti si vuole vincere tutto e rimanere, inoltre, davanti a tutti anche il prossimo anno. E sappiamo benissimo che per farlo servono rinforzi, non solo a parametro zero come successo negli ultimi anni, ma anche investendo sul mercato. E secondo le informazioni che sono state riportate da fichajes.net, l’Inter vorrebbe mettere in atto un vero e proprio scippo al Napoli.

Napoli tradito: l’Inter su McTominay

Nel mirino di Beppe Marotta, presidente nerazzurro, ci sarebbe finito quello che al momento è forse il miglior giocatore della stagione azzurra: quel McTominay, preso la scorsa estate dal Manchester United, per la bellezza di 30,5 milioni di euro. Lo scozzese ha firmato un contratto fino al 2028 e sicuramente ha anche alzato il proprio valore, vista la stagione che sta disputando, e siamo certi che difficilmente il Napoli lo lascerà partire con serenità.

A meno che, Marotta, non decida davvero di aprire il portafoglio e versare nelle casse azzurre qualcosa in più di quello che è stato il costo sostenuto da De Laurentiis per prendere il cartellino. In quel caso, con una plusvalenza fatta, allora anche il patron azzurro – che ha sempre messo i conti a posto davanti a quelli che sono i risultati sportivi – potrebbe tentennare. Al momento, viene scritto, non c’è nessuna trattativa in atto. Ma nei prossimi mesi un tentativo l’Inter lo dovrebbe fare. Uno scippo clamoroso per mettere ancora più distanza tra le parti.