La sessione estiva del calciomercato è pronta a rimescolare violentemente le carte in tavola. Ecco le ultime in fatto di bomber

La sessione estiva del calciomercato giungerà come una bufera annunciata decisa a spazzare qualunque certezza si fosse innestata nei tifosi e negli appassionati della massima lega italiana, che ad agosto avranno a che fare con uno scacchiere ben diverso da quello attualmente presente in Serie A.

Basti pensare alle numerose voci che riguardano il frenetico valzer di allenatori a cui parteciperanno gran parte delle big nostrane, che verrà inevitabilmente seguito da un profondo rinnovamento delle rose e degli assetti tecnico-tattici delle rispettive formazioni. Alcuni dei protagonisti che fino ad una manciata di mesi fa apparivano perfettamente inseriti nel proprio contesto, sono ora al centro di rumorose voci di mercato che li vedono pronti a cambiare casacca.

Emblematica in tal senso l’inevitabile ristrutturazione che Beppe Marotta e colleghi dovranno compiere per rinnovare quella che in questo momento è la rosa più vecchia dell’intero campionato.

I numerosi impegni che l’Inter si troverà ad affrontare il prossimo anno, come manifestato dalle evidenti difficoltà incontrate nella stagione in corso, costringeranno l’ex direttore sportivo della Juventus a compiere un calciomercato degno dei risultati ottenuti dai nerazzurri nelle ultime annate e, per farlo, occorrerà rinunciare a tasselli importanti del proprio mosaico, così da conquistare i mezzi necessari ad un fecondo reinvestimento sul mercato. Nel corso delle ultime ore sono emerse novità di rilievo in merito a quello che può essere considerato senza particolari timori il calciatore più in forma dell’attuale undici titolare a disposizione di Simone Inzaghi.

Osimhen al posto di Thuram: la Juve resta a guardare

Il profilo in questione risponde naturalmente al nome di Marcus Thuram, il quale nell’ultimo anno si è definitivamente consacrato agli occhi degli spettatori italiani e non solo. Si tratta di un attaccante dalle spiccate qualità tecniche che, abbinate ad una potenza e un’esplosività fuori dal comune, non solo gli hanno permesso di insaccare il pallone in rete per ben 13 volte da inizio campionato, ma ne hanno fatto un ingranaggio irrinunciabile della raffinata macchina offensiva concepita da Simone Inzaghi.

Oltre alle capacità in fase realizzativa, il francese è infatti capace di dialogare con qualità tra le linee, anche in spazi stretti. Insomma… sostanzialmente il centravanti ideale per un periodo storico in cui una gremita fetta di allenatori si aspettano dal proprio centravanti una dimestichezza con il pallone tra i piedi che fino a qualche anno fa non era affatto richiesta a elementi di tale stazza fisica.

Sul classe 1997 sembrerebbero essersi concentrati i vertici del Liverpool nelle scorse settimane, il che, considerando delle ricche offerte, potrebbe rendere difficile per Marotta trattenere il figlio d’arte nato a Parma.

Nelle ultime ore, tuttavia, secondo quanto riportato da TeamTALK, nei taccuini dei dirigenti inglesi sarebbe cresciuta la candidatura di Victor Osimhen, il cui cartellino è attualmente merce desiderata da svariate big europee (tra cui la Juventus di Cristiano Giuntoli). Il bomber nigeriano è attualmente in prestito al Galatasaray dal Napoli e, nonostante le rinomate voci che lo descrivono come un fervente tifoso del Chelsea, i dirigenti dei Reds avrebbero intenzione di affondare il colpo.