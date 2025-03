Roma e Milan, operazione bis dopo Abraham: il sostituto è un connazionale

Calciomercato Roma, operazione bis con il Milan dopo Abraham e Saelemaekers: il sostituto parla la stessa lingua.

La Roma si trova attualmente in una fase di profonda trasformazione, caratterizzata da decisioni strategiche riguardanti la guida tecnica e il rinnovamento della rosa. Dopo la decisione, sempre più probabile, di Claudio Ranieri riguardo al suo imminente ritiro a fine stagione con una scrivania già assicuratagli a Trigoria, la dirigenza giallorossa è impegnata nella ricerca di un nuovo allenatore capace di incarnare l’ambizione e la tradizione del club. ​

Il direttore sportivo Florent Ghisolfi ne ha già delineato l’identikit, sottolineando l’importanza di una mentalità vincente e di un impegno incondizionato, indipendentemente dalla partecipazione alle competizioni europee: “La qualificazione alle coppe europee non conta per l’allenatore; se aspetta di capire quali sono le coppe che giocheremo, vuol dire che non è l’allenatore giusto“. ​

Tra i candidati emergono nomi di spicco come Gian Piero Gasperini, attuale allenatore dell’Atalanta, il cui stile di gioco propositivo ha attirato l’attenzione della dirigenza romanista. Tuttavia, la concorrenza per uno dei nomi più altisonanti degli ultimi anni in Serie A potrebbe essere non esigua, anche alla luce dei tanti cambiamenti che attendono numerose e nobili panchine del nostro campionato, almeno stando alle condizioni attuali.

Calciomercato Roma, addio ‘scontato’ Hummels: spunta l’idea Thiaw dal Milan

Parallelamente, la Roma sta pianificando interventi significativi sul mercato per rafforzare la squadra, con una serie di novità che potrebbero interessare plurimi reparti. Tra questi, certamente quello difensivo, dove uno dei nomi più chiacchierati è stato quello di Mats Hummels nelle ultime settimane. Il difensore tedesco ha vissuto una stagione di alti e bassi, culminata con l’espulsione durante la partita di Europa League contro l’Athletic Bilbao.

Qualora, come sempre più probabile, le due strade dovessero separarsi, come si legge su DajeRomaTv, a Trigoria avrebbero già le idee pressoché chiare. La Roma, infatti, ha individuato in Malick Thiaw, difensore tedesco di 23 anni attualmente in forza al Milan, il profilo ideale.

Thiaw, dopo un inizio di stagione complicato sotto la guida di Paulo Fonseca, ha ritrovato spazio con l’arrivo di Sergio Conceicao, ma ciò non bloccherebbe la disponibilità degli addetti ai lavori di Via Aldo Rossi nel lasciarlo partire di fronte ad una giusta offerta, così da apportare quelle modifiche che il corrente campionato ha denudato come necessarie anche tra le fila rossonere.