Scelto il primo regalo, ritorno immediato: la Roma morde il freno

Arrivano nuovi importanti aggiornamenti in merito ad un affare che la Roma vuole archiviare in tempi relativamente brevi

Dopo aver metabolizzata la dolorosa eliminazione in Europa League per mano dell’Athletic Club di Bilbao, la Roma ha immediatamente risollevato la china, battendo il Cagliari in campionato e ricucendo il gap dal quarto posto. Ci sono tutte le condizioni, insomma, per assistere ad un finale letteralmente vibrante in casa giallorossa. Ultimo segmento che, inoltre, servirà a porre basi concrete in vista di una stagione – la prossima – nella quale la Roma è chiamata a fare la voce grossa sin dall’inizio.

Per farlo, però, servirà un mercato oculato e in grado di rinforzare in maniera impattante l’organico. In una situazione ancora tutta magmatica e allo stato ipotetico, intanto, si possono comunque intravedere le prime linee guida lungo le quali saranno incardinate le prossime mode di mercato di Ghisolfi. A cominciare dall’attacco, reparto per il quale nelle ultime stagioni la Roma ha spesso apposto il cartello ‘Lavori in corso’. I prossimi mesi, infatti, dovrebbero regalare spunti interessanti sul fronte Abraham, attualmente in prestito secco al Milan. Tra (pochi) alti e molti bassi, l’attaccante inglese si sta facendo comunque apprezzare per lo spirito di abnegazione e per il fatto di essere ‘uomo squadra’. Due condizioni che, però, potrebbero non bastare. La Roma non ha alcuna intenzione di fare sconti per il suo attaccante, che continua a valutare 25-30 milioni. Di diverso avviso sono i rossoneri che, oltre a dover eventualmente sistemare il nodo ingaggio con l’attaccante inglese, non vorrebbero andare oltre i 10-15 milioni di euro. Ecco perché l’ipotesi che Abraham ritorni in Premier League è tutto fuorché uno scenario utopistico.

Calciomercato Roma, dall’Inghilterra: il Leeds fa sul serio per Abraham

A tal proposito, non sono pochi i club d’Oltremanica che, in tempi e in modi diversi, hanno cominciato a sondare il terreno per capire i margini di manovra. Dall’Everton al West Ham, passando per Fulham, Nottingham Forest e Leeeds. Ed è proprio la pista che porterebbe Abraham a vestire la maglia dei Whites – nelle ultime ore – è stata battuta con una certa insistenza dai portali britannici.

In particolare, secondo quanto riferito da motleedsnews.com, il Leeds potrebbe entrare nell’ordine di idee di affondare il colpo qualora dovesse riuscire a ottenere la promozione in Premier League. A tal proposito, attualmente la compagine allenata da Daniel Farke occupa attualmente il primo posto in classifica con 80 punti in coabitazione con lo Sheffield United. La volontà di allestire una squadra competitiva è forte al punto che la dirigenza del club avrebbe già mosso i primi passi per lanciare messaggi concreti all’entourage di Abraham. Benché per adesso – come naturale che sia – non sia stata imbastita alcun tipo di trattativa, la fonte in questione precisa come ci siano tutte le possibilità che Abraham possa guidare il parco offensivo del Leeds nel corso della prossima stagione. Scenario da monitorare con attenzione.