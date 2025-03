Sedotto dalla Juve, colpaccio Roma: scelto l’erede da 35 milioni

L’assalto è già partito e il finale è ancora tutto da scoprire: come cambiano le carte in tavola in casa giallorossa

Benché manchino ancora diversi mesi prima dell’apertura ufficiale della sessione estiva di calciomercato, la Roma si sta già guardando intorno alla ricerca di soluzioni invitanti per puntellare l’organico. In attesa di chiudere definitivamente anche la telenovela riguardante il nuovo allenatore, Ghisolfi ha cominciato a vagliare diverse piste.

Tra i reparti sotto la lente di ingrandimento dell’area tecnica giallorossa, impossibile non menzionare l’attacco. A prescindere dall’evolvere della situazione riguardante Artem Dovbyk – scenario da monitorare con estrema attenzione in quanto foriero di possibili sviluppi – la Roma continua ad effettuare sondaggi esplorativi per capire i margini di manovra per un nuovo attaccante ‘di peso’. Si inserisce proprio in questa direzione, del resto, il forcing con il quale i giallorossi non hanno affatto mollato la presa per Lucca. Per l’attaccante di proprietà dell’Udinese, però, il rischio che si creino i presupposti per una vera e propria asta in Serie A è assolutamente concreto. E chissà che, pur intrigata dalla pista che porterebbe a Krstovic, Ghisolfi non riannodi i fili del discorso per Kalimuendo.

Calciomercato Roma, il Rennes ‘prenota’ il dopo Kalimuendo: fari puntati su Guessand

Profilo ‘europeo’ in tutti i suoi aspetti, l’attaccante francese è legato al Rennes da un contratto in scadenza nel 2027. Forte di una continuità di rendimento importante, Kalimuendo – sondato nel mesi scorsi anche dalla Juve – è valutato dai rossoneri di Francia oltre 25 milioni di euro. Cifra sicuramente importante ma non proibitiva. La possibile concorrenza internazionale contribuirà a riscrivere i contorni di una vicenda ancora tutta da definire. Intanto, la sensazione che trapela d’Oltralpe è che il Rennes sia in un certo senso ‘rassegnato’ all’idea di perdere il suo attaccante.

Secondo quanto riferito dal portale hommedumatch.fr, infatti, con l’intento di aggiungere un tassello importante con cui completare l’attacco, il Rennes avrebbe messo nel mirino Evann Guessand, giovane attaccante in forza al Nizza che sta chiudendo al meglio la stagione della sua ‘consacrazione’ in Ligue 1. Jolly offensivo poliedrico, in grado di agire sia come prima punta che come attaccante esterno in un 4-3-3, Guessand ha subito fatto parlare di sé, calamitando l’attenzione di molti addetti ai lavori. Tra tutti, occhio alle mosse del Rennes, che dopo aver effettuato i primi sondaggi esplorativi potrebbe affondare il colpo. Dal canto suo, il Nizza non ha comunque alcuna intenzione di fare sconti e chiede almeno 35 milioni di euro per lasciar partire quello che a tutti gli effetti può essere considerato uno dei gioielli più fulgidi a disposizione di Haise. La Roma, intanto, osserva l’evolvere della situazione. Da Kalimuendo a Guessand: l’ultimo intreccio può garantire nuovi spiragli ai giallorossi? Ai posteri l’ardua sentenza.