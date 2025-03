Addio Juve, ha già detto sì: l’effetto Motta fa un’altra vittima

Addio Juventus: ha già detto sì. L’effetto Motta fa un’altra vittima. Si presentato a Torino con 90 milioni di euro e lo scippano ai bianconeri

Incassare. Anche tanto. Obiettivo primario della Juventus al termine di questa stagione soprattutto se la squadra allenata da Thiago Motta non dovesse riuscire a prendersi una qualificazione alla prossima Champions League. Le casse potrebbero risentire enormemente di quello che sarebbe un fragoroso tonfo dopo un mercato da oltre 200 milioni di euro tra estate e gennaio.

Sappiamo benissimo che l’era di Vlahovic dentro il club piemontese si sta avviando verso la conclusione. Il serbo, con un contratto in scadenza nel 2026 (con un ingaggio da 12 milioni di euro all’anno), verrà sicuramente ceduto, ma i bianconeri non possono chiedere la luna e secondo le ultime indiscrezioni si potrebbero fermare a 30 milioni di euro. Soldi che non bastano, ovviamente, per ripianare quello che potrebbe essere un buco clamoroso. Insomma, serve anche altro.

Il Manchester United su Yildiz: pronta l’offerta da 90 milioni di euro

E secondo quanto scritto da TeamTalk, il Manchester United è pronto a venire incontro a quelle che sono le esigenze bianconere presentandosi a Torino con un’offerta da 90 milioni di euro per Kenan Yildiz. Il giovane turco, che sta trovando in questa ultima parte di stagione davvero poco spazio con Thiago Motta, potrebbe essere sacrificato per appianare i conti societari.

Sì, è evidente che la Juventus non vorrebbe cedere il giocare e anche questo dall’Inghilterra viene messo nero su bianco, ma è altrettanto evidente che davanti ad una cifra del genere, nel mondo, nessuno è incedibile. Quindi in caso davvero di mancata qualificazione alla prossima Champions League questo sacrificio potrebbe essere realmente fatto. Vedremo come andrà a finire, ma lo United vuole realmente fare sul serio per il giocatore.