Allegri, dopo il Milan c’è la Roma: cifre UFFICIALI per il nuovo allenatore

Mentre Sir Claudio prepara la fase finale della stagione giallorossa e la propria salita ai piani alti della dirigenza, emergono novità sul prosismo allenatore giallorosso

In questo momento la sensazione dominante tra tifosi e appassionati della massima lega italiana è che, tra i corridoi dei vari centri sportivi più blasonati della penisola, le certezze in merito a chi andrà a sedersi sulle rispettive panchine a partire dal prossimo agosto siano particolarmente scarne e, di conseguenza, l’estate sia pronta a riservare una serie di clamorosi ribaltamenti di fronte.

Il valzer di panchine avvenuto la scorsa estate appare oggi come un leggero preludio a ciò che potrebbe accadere nelle prossime settimane, dove a complicare il ballo vi saranno una serie di ingombranti figure che negli scorsi mesi si erano defilate rispetto alla Serie A.

Tra i tanti spiccano senza dubbio alcuno Roberto Mancini, tornato in auge nella penisola dopo la controversa esperienza da CT dell’Arabia Saudita; Maurizio Sarri, ancora fermo ai box e ancora stimato da diversi dirigenti della massima lega italiana; Roberto De Zerbi, il cui ritorno in Italia si fa sempre più rumoroso e lo stesso Massimiliano Allegri, riemerso prepotentemente tra le indiscrezioni relative ai possibili subentranti di un panorama particolarmente affascinante.

Raramente nell’ultimo decennio abbiano assistito ad una Serie A caratterizzata da tale competitività, il che carica di ulteriore fascino i possibili ribaltamenti di fronte che le prossime settimane riserveranno ai tifosi delle società più blasonate del Bel Paese.

Allegri tra Roma e Milan: ecco le quote

Quella di Max Allegri è senza dubbio alcuno la figura più divisiva dell’ultima decade calcistica in Italia, capace di generare una profonda spaccatura tra coloro i quali apprezzano un calcio fatto di concretezza e sapiente gestione del materiale tecnico a disposizione e chi, al contrario, non può fare a meno di disprezzare l’assenza di raffinate routine tattiche nel sistema di gioco dell’ex allenatore della Juventus (preferendo esponenti del bel calcio come Maurizio Sarri o lo stesso Roberto De Zerbi).

Ciò che è certo in questo momento è il generoso spazio che la Serie A avrebbe messo a disposizione ad Allegri per tornare a far discutere di se tre i bar della penisola.

Difatti, secondo quanto valutato dai bookmakers di Goldbet, Allegri si trova attualmente in pole position per l’approdo al Milan e in prima posizione a parimerito con Farioli per fungere da successore di Claudio Ranieri alla Roma.

Nel caso dei rossoneri il tutto sarebbe naturalmente facilitato dall’esperienza già maturata dal tecnico toscano alla guida dei milanesi, mentre, per la Roma, si tratterebbe di un affare reso possibile dall’ottimo rapporto di amicizia che intercorre tra Allegri e il tecnico nato a Testaccio attualmente alla guida dei giallorossi, che nel giro di qualche settimana salirà in dirigenza per indirizzare la propria Roma da una posizione più consona ad un ultre settantenne.