Calciomercato Roma, Souloukou tradita e ritorno choc

Calciomercato Roma, Lina Souloukou tradita e il ritorno è choc. Ecco cosa potrebbe succedere la prossima estate. Lo rivogliono indietro

Lo rivogliono indietro, dopo che Mourinho, nel 2019, aveva deciso di cambiarlo. Di cederlo. E il suo passato ha anche toccato l’Italia per un po’ di stagioni.

Il ritorno in Premier, fino al momento, è stato davvero entusiasmante: gioca in una delle squadre che maggiormente ha fatto vedere qualcosa in questa stagione e ha una classifica clamorosa. Il tutto, guidato, da ottobre a questa parte, anche da Lina Souloukou che dopo aver deciso di dimettersi da CEO della Roma ha trovato lavoro al Nottingham in Inghilterra. E adesso da quelle parti si gode un’aria clamorosa di alta classifica che mai e poi mai nessuno pensava ci potesse essere. Parliamo, comunque, di Ola Aina, l’ex Torino accostato in più di un’occasione ai colori giallorossi nel corso delle ultime sessioni di mercato.

Calciomercato Roma, il Chelsea rivuole Ola Aina

Uno dei migliori, sicuramente, nel corso di questa stagione. Tant’è che non ha attirato non solo le attenzioni dei giallorossi, ma anche ovviamente di alcune squadre del massimo campionato inglese. Secondo le informazioni che sono state riportate da Tbr Football, sull’esterno difensivo da un po’ di tempo si sono accesi i riflettori di Liverpool e Manchester City, e adesso anche quelli del Chelsea, che lo ha venduto come detto nel 2019 e starebbe preparando un’offerta.

Il contratto di Aina scade alla fine di questa annata ma il Nottingham ha un’opzione per il prolungamento di un altro anno che metterà in atto. Quindi chi vuole prenderlo deve sganciare i milioni. Non tanti, ma non parliamo insomma di un colpo che si potrebbe fare a parametro zero. Difficile, arrivati a questo punto, se tutti questi interessi venissero confermati, che la Roma possa riuscire nel colpo grosso anche perché il Chelsea, a quanto pare, fa davvero sul serio ed è pronto a soddisfare tutte le richieste del club di appartenenza.