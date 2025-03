Esonero immediato per Motta: l’assist della Juve alla Roma

L’esonero di Thiago Motta sblocca la Roma: sostituto clamoroso e gran ritorno. C’è l’avviso che coinvolge anche Ranieri. Le ultime.

Nelle ultime settimane, la Roma ha intrapreso un percorso di rinascita calcistica che ha suscitato l’attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori. Sotto la guida esperta del tecnico Claudio Ranieri, subentrato nel novembre scorso, la compagine giallorossa ha registrato una serie di risultati positivi che hanno significativamente migliorato la sua posizione in classifica.

Attualmente, la Roma occupa il settimo posto in Serie A, con un totale di 44 punti, frutto di 12 vittorie, 8 pareggi e 8 sconfitte. Questa posizione la colloca a tre punti dalla Juventus, quinta in graduatoria, e a quattro lunghezze dal Bologna, che occupa la quarta posizione .​ La recente striscia positiva della Roma è testimoniata dalle vittorie conseguite contro avversari non di primissimo livello ma sottintendenti qualità e potenziali difficoltà tutt’altro che banali.​

Tuttavia, un evento inatteso ha scosso l’ambiente giallorosso in queste ore, smorzando ulteriormente quel timido entusiasmo che era stato sopito dalle brutte notizie su Rensch e Dybala. Nello specifico, come ormai noto, l’argentino ha subito una grave lesione al tendine semitendinoso sinistro durante la partita contro il Cagliari. Dopo attente valutazioni, è stato deciso che il calciatore si sottoporrà a un intervento chirurgico nei prossimi giorni, scelta condivisa con lo staff medico per garantire un recupero ottimale quanto progressivo.

Valutazioni in corso su Thiago Motta, spunta anche Tudor: coinvolta la Roma

Parallelamente, la società capitolina si trova ad affrontare delicate questioni legate alla guida tecnica per la prossima stagione. Nonostante l’ottimo lavoro svolto da Ranieri, il cui contratto è in scadenza a giugno, emergono speculazioni su possibili avvicendamenti in panchina.

In questo contesto, si inseriscono le recenti indiscrezioni riguardanti la Juventus, attualmente guidata da Thiago Motta. La dirigenza bianconera avrebbe avviato contatti con Roberto Mancini, ex commissario tecnico della nazionale italiana, per sondare la sua disponibilità a subentrare nella prossima stagione, come riferitovi in giornata.

Tale scenario potrebbe influenzare indirettamente le scelte future della Roma, soprattutto se Ranieri dovesse decidere di non proseguire la sua avventura sulla panchina giallorossa. A Trigoria, infatti, tra i vari nomi, anche quello di Mancini è stato preso in considerazione​.

Le ultime sul mondo Juventus, per ora, lasciano intendere come Giuntoli e colleghi abbiano però delle idee ben mirate, che potrebbero non coinvolgere Mancini. Come riferito da Matteo Moretto, in una parentesi in cui la posizione di Thiago Motta resta ancora in bilico, infatti, a prendere quota è il nome di Igor Tudor, ex Lazio e Udinese, tra le varie. In questo modo, il nome dell’ex CT verrebbe momentaneamente depennato a Torino, portando in panchina un tecnico che conosce bene il campionato e l’ambiente, al quale lo lega, nella sua carriera da allenatore, la non fortunatissima parentesi al cospetto di Andrea Pirlo ormai quattro anni fa.