Esonero Thiago Motta: la Juve ha incontrato il nuovo allenatore

La posizione di mister Thiago Motta all’interno della Continassa si fa sempre più scomoda. Ecco le ultime in merito al futuo della panchina bianconera

La massima lega italiana è pronta a donare a spettatori e appassionati un finale di stagione al cardiopalma, in cui tanto la lotta scudetto, quanto quella per la conquista della qualificazione in Champions League, riusciranno a caricare di importanza ogni singolo incontro (il tutto considerando che anche le medio-piccole dovranno lottare per allontanarsi o uscire dalla zona retrocessione.

Oramai appare di rado di imbattersi in una Serie A caratterizzata da un tale livellamento in termini di competitività delle varie squadre e, per rendersene conto, basterebbe riportare la mente ad un anno fa, quando la corazzata nerazzurra comandata da Simone Inzaghi aveva accumulato un vantaggio di punti in grado di manifestare una schiacciante superiorità nei confronti delle altre big nostrane.

Ora, dopo che la gran parte delle big ha cambiato allenatore durante la scorsa estate e la rosa dell’Inter paga l’assenza di un vero e proprio ricambio generazionale, ecco che la lotta allo scudetto si è improvvisamente movimentata, accogliendo a braccia aperte il Napoli di Antonio Conte e la Dea di Gian Piero Gasperini.

Un mosaico di tale fascino, tuttavia, sembrerebbe pronto a modificarsi radicalmente un’altra volta nel corso della sessione di mercato in arrivo, durante cui la sensazione è che andrà in scena un valzer di panchine persino più frenetico dell’ultima finestra di calciomercato estiva. Emergono in tal senso delle novità di rilievo, pronte a scuotere profondamente gli equilibri della massima lega italiana.

Incontro Mancini-Juventus a Milano: la panchina di Motta trema

Se dovessimo elencare le società pronte ad accogliere un nuovo allenatore associando gli specifici motivi dei possibili cambiamenti impiegheremmo diverso tempo e, difatti, risulterebbe ben più celere nominare le uniche due big che possono dirsi meno incerte delle altre in merito al futuro delle proprie panchine.

Non è infatti un mistero che sostanzialmente solo le panchine di Lazio e Fiorentina appaiano prive di scosse particolari (seppure il 5 a 0 con il Bologna rimediato da Baroni e colleghi non abbia di certo fatto saltare di gioia Lotito), poiché, persino le tre contendenti al titolo sono, per motivi diversi, pronte a cambiare in panchina (nel caso di Inzaghi tutto dipende solo ed esclusivamente dai risultati ottenuti).

Vi sono poi le delusioni della stagione, come Roma, Milan e Juventus, per le quali il vortice di nomi attualmente in atto lascia poco spazio a previsioni chiare e limpide. Nelle scorse ore, tuttavia, sono trapelate delle indiscrezioni particolarmente rilevanti relative agli spostamenti di Roberto Mancini.

L’ex CT della nazionale italiana e di quella saudita è attualmente libero e, secondo quanto riportato da Mirko Nicolino, in questo momento Mancini sarebbe a Milano per trattare insieme ai vertici della Vecchia Signora per un eventuale approdo al posto di Thiago Motta.

Sempre secondo Nicolino, Mancini avrebbe messo in chiaro come non vi sia l’opzione di fungere da semplice “traghettatore” fino a giugno. Ricordiamo che il suo nome era stato particolarmente chiacchierato tra i corridoi di Trigoria al momento dell’esonero di Daniele De Rossi e anche in seguito all’allontanamento di Ivan Juric.