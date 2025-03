Il ribaltone in panchina ‘porta’ Cristante: lo scambio fa volare la Roma

Calciomercato Roma, nuova interessante pista di mercato che coinvolge in presa diretta proprio i giallorossi: Cristante nell’operazione

Sono giorni movimentati in casa Roma. Nonostante la sosta delle Nazionali abbia stornato almeno per un momento le attenzioni dal rettangolo verde, nel quartier generale giallorosso non sono poche le questioni finite sotto la lente di ingrandimento. Rimanendo agli aspetti di campo, i possibili affari ancora tutti da impreziosire stanno già lasciando traccia almeno da un punto di vista mediatico. Tra ‘intoccabili’ e calciatori giudicati cedibili, una parte del lavoro di Ghisolfi sarà deciso già da quanto sarà effettuato nelle prossime settimane.

6 gol e 5 assist nelle 26 presenze collezionate fino a questo momento. La sua miglior stagione alla voce numeri e prestazione, che ne testimonia l’assoluta centralità nello scacchiere tattico della Roma. I giallorossi sono intenzionati a giocarsi tutte le loro carte per provare ad accontentare le richieste del Milan per Saelemaekers, a prescindere dall’evoluzione della situazione Abraham. I rossoneri, dal canto loro, hanno alzato la posta in palio e chiedono almeno 20 milioni di euro per lasciar partire l’esterno belga. E chissà che, con l’intento di abbassare l’esborso cash, Ghisolfi non provi ad inserire nell’operazione con il ‘Diavolo’ Bryan Cristante.

Calciomercato Roma, Cristante pedina di scambio per Saelemaekers: spunta il ‘fattore’ Allegri

Quest’ultimo scenario è stato riportato in auge dall’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’. Del resto, in tempi non sospetti i rossoneri hanno effettuato dei sondaggi esplorativi per capire la disponibilità del centrocampista – non più un intoccabile nella mediana della Roma – a trasferirsi a Milano. Una vera e propria operazione non è mai stata imbastita, almeno fino a questo momento. Diversi tasselli, però, potrebbe improvvisamente incastrarsi. A cominciare dalla volontà del calciatore, per proseguire (soprattutto) con quella del club meneghino.

Qualora dovesse effettivamente diventare il nuovo allenatore del Milan, Allegri potrebbe fare proprio il nome di Cristante per puntellare il centrocampo. Dopo averlo cercato negli anni in cui sedeva sulla panchina della Juventus, il tecnico livornese ha una grande stima per il mediano della Roma e potrebbe caldeggiarne l’acquisto. Dal canto loro, i giallorossi aspettano, sornioni. La proprietà resta Saelemaekers: Cristante nell’affare come possibile chiave per sbloccare l’operazione? Staremo a vedere cosa succederà, fermo restando che quella che comincerà nelle prossime settimane ha tutta l’aria di configurarsi come un turning Point strategico per il futuro della mediana della Roma.