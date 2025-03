Incrocio bollente Juve-Roma, fa gola a tutte le big: lampo da 30 milioni

La Juve è pronta a fare la sua mossa, complicando anche i pianti della Roma: l’intreccio non passa inosservato

Da Huijsen a Soulé. Le mosse della Roma e della Juventus si sono spesso incrociate nelle ultime finestre di calciomercato, mettendo anche le premesse per affari saltati ad un passo dalla firma (come successo nel caso di Djalò). La finestra di mercato che tra pochi mesi aprirà ufficialmente i battenti, sotto questo punto di vista, potrebbe aprire le porte a scenari interessanti sempre lungo questa scia.

Non è un mistero come uno degli obiettivi cerchiati in rosso dalle aree tecniche giallorosse e bianconere, a prescindere dai discorsi riguardanti le rispettive guide tecniche, sia l’attacco. Ed è sicuramente interessante notare come il possibile effetto domino ‘sulle punte’ sia in casa Juventus uno scenario ancora ipotetico, visto il sempre più probabile addio di Thiago Motta. L’esonero dell’ex tecnico del Bologna, però, potrebbe contribuire a scrivere i titoli di coda anche all’avventura di Randal Kolo Muani all’ombra della Mole. Con Vlahovic ormai con un piede e mezzo fuori dalla realtà bianconera, si prospettano dunque grandi manovre per l’attacco della ‘Vecchia Signora’, fermo restando che anche Giuntoli è sotto osservazione visti gli scarsi risultati maturati nel corso di questa stagione.

Calciomercato Roma, anche la Juve su Krstovic? Il possibile scenario

Ad ogni modo, almeno in linea teorica, un profilo al quale la Juve potrebbe dare la caccia è quello di Nikola Krstovic, già nel mirino di Roma, Inter e Milan (pronte a battagliare anche per Lorenzo Lucca). L’attaccante nativo di Goluvobac, del resto, sta nuovamente trascinando i salentini a suon di gol e giocate importanti. Sono ben 11 – impreziosite anche da 3 assist – le reti messe a segno da Krstovic fino a questo momento. La centralità del classe ‘2000 nello scacchiere tattico dei salentini, come rimarcato dallo stesso Giampaolo in più di una circostanza, non si esaurisce però in una fredda lista di numeri.

Che la prossima finestra trasferimenti possa essere quella giusta per il definitivo salto di qualità in una big sembra essere ormai sotto gli occhi di dubbi. Più complicato, invece, stabilire quale delle tante squadre interessate a Krstovic possa alla fine battere la concorrenza. Mosaico nel quale, come anticipato, potrebbe inaspettatamente (ma fino ad un certo punto) rientrare anche la Juve. Soprattutto se, con il sempre più probabile addio di Motta, si dovesse ritornare ad una proposta di gioco che punti meno sul fraseggio e più sulla fisicità e sul gioco verticale, aspetti nei quali Krstovic è abituato a dire la sua. Dal canto suo, forte della possibile asta in fieri, il Lecce non vuole fare alcun tipo di sconti: serviranno almeno 30 milioni di euro per riuscire a mettere le mani sul punto di riferimento della compagine salentina.