Non solo Dybala, UFFICIALE: si è già operato

Non solo Dybala, altro infortunio per la Roma. Ufficiale, il club ha comunicato che il giocatore si è sottoposto ad un intervento chirurgico

Non è sicuramente una giornata felice per la Roma. Sì, perché stamattina, in maniera ufficiale, il club come sappiamo ha annunciato che Paulo Dybala si sottoporrà ad un intervento chirurgico che di fatto ha chiuso in anticipo la stagione del giallorosso.

Insomma, una notizia terribile, in un momento decisivo per l’annata, quando l’apporto del giocatore sarebbe stato fondamentale. Dopo 13 risultati utili di fila, infatti, e con una zona Champions League che si è avvicinata in maniera sensibile, sarebbe servito eccome l’apporto di un giocatore troppo importante, quello maggiormente decisivo dentro al club. Tutto rinviato all’anno prossimo. Purtroppo. Ma come detto, non è l’unico.

Non solo Dybala: si è operato Misitano

“Nella giornata odierna il calciatore Giulio Misitano è stato sottoposto, alla presenza del medico sociale, ad intervento chirurgico di osteosintesi con vite del V metatarso del piede destro. Il calciatore verrà dimesso domani e inizierà il protocollo riabilitativo”. Questo il comunicato ufficiale del club giallorosso pubblicato alcuni minuti fa, e per Falsini è una perdita grave.

Misitano, attaccante, in 22 presenze stagionali ha infatti messo a referto 14 gol e servito 6 assist. Quindi è evidentemente un giocatore decisivo, uno di quelli che fanno la differenza nel campionato Primavera. Sì, anche per la Primavera è una giornata negativa. Menomale solamente che sta per finire…