Nuovo accordo con Paratici: il grande ritorno è saltato

Nuovo accordo per Fabio Paratici: il dirigente tra poco finirà la sua squalifica ed è pronto a mettersi in gioco di nuovo. Ecco la situazione

Tra pochi mesi Fabio Paratici potrà tornare a fare il suo lavoro dopo la squalifica di un anno e mezzo per alcune vicissitudine finanziarie di quando era alla Juventus.

Senza dubbio, sotto l’aspetto sportivo, è uno dei dirigenti più importanti nel panorama italiano. Ma come sappiamo, visto il suo passato al Tottenham, è anche assai stimato all’estero. Ma anche in questo caso ha dovuto abbandonare gli Spurs, ma il suo rapporto con il patron del club londinese, Levy, non si è mai incrinato. Anzi, tutt’altro. La stima che il numero uno della formazione che si gioca l’Europa League in questa stagione, secondo le informazioni che sono state riportate da Tbr Football, è rimasta praticamente immutata, tant’è che c’è un clamoroso retroscena.

Il Tottenham voleva far tornare Paratici

Sul sito citato prima si legge che “Levy stava cercando di riportarlo forse in un ruolo simile a quello che Luis Campos sta attualmente facendo con i campioni della Ligue 1 del Paris Saint-Germain. Il presidente del Tottenham ha un enorme rispetto per il 52enne e per il lavoro che ha svolto per il club del nord di Londra durante i suoi due anni come direttore sportivo. Ma il suo futuro ora sembra essere nel suo paese d’origine, l’Italia, con il Milan vicino a finalizzare il suo trasferimento a San Siro mentre cercano di ristabilirsi come uno dei più grandi club d’Europa”.

In poche parole, adesso, è troppo tardi per rivedere Paratici in Inghilterra visto che si parla di un accordo imminente con il Milan che ha deciso di affidare l’area tecnica a lui che quasi sicuramente porterà, di nuovo, Massimiliano Allegri in panchina. Magari se in Inghilterra si fossero mossi prima le cose sarebbero potute cambiare, invece rimarranno così come sono indirizzate adesso: Paratici pronto a tornare in Serie A in una società che ha bisogno di una profonda ristrutturazione dopo queste stagioni molto deludenti.