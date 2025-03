Calciomercato Roma, l’assegno dei Friedkin per il bomber

Arrivano delle conferme importanti su una trattativa che potrebbe riguardare un bomber: i Friedkin sono pronti a staccare un assegno pesante

Le manovre di mercato si stanno iniziando a definire con maggiore chiarezza, con Ghisolfi e Ranieri che sembrano sapere già di cosa avrà bisogno la squadra per essere potenziata. Da tenere sott’occhio non ci sono solo gli acquisti ma anche le potenziali cessioni.

La Roma dovrà fare a meno di Paulo Dybala in questa folle rincorsa alla Champions, da qui a fine stagione. Nove partite senza il miglior giocatore, cercando di testare il valore del resto della rosa in attacco. Verrà richiesto un qualcosa in più ai giovani come Soulé e Baldanzi e ai più esperti, come Pellegrini ed El Shaarawy, fermo restando l’importanza dei gol di Dovbyk. Il centravanti ucraino, al momento a quota 15 complessivi, deve salire di condizione e umore, per trascinare i compagni verso il grande obiettivo.

In estate non è escluso che qualcosa possa avvenire anche nei suoi confronti, con una cessione che non è completamente da escludere. Qualora la Roma ricevesse i 30 milioni di euro necessari ad evitare una minusvalenza, Dovbyk potrebbe fare le valigie e salutare dopo un solo anno. In uscita, oltre a Shomurodov, c’è anche Tammy Abraham, che non verrò riscattato dal Milan ma è con le valigie pronte.

Nel futuro di Abraham ci sono ancora i Friedkin: si fa avanti l’Everton

Su Abraham hanno messo gli occhi un paio di club inglesi, ovvero il West Ham e l’Aston Villa, che per motivi diversi avrebbero tutto l’interesse a riportarlo in Premier. Eppure la soluzione più semplice e forse più redditizia per le casse della Roma, sembra essere quella dell’Everton, club sempre di proprietà dei Friedkin, che guarda caso sta cercando un nuovo bomber per l’estate. Secondo quanto riferito dall’esperto di calciomercato di TBR Football, Graeme Bailey a Everton News, Tammy è il principale indiziato a diventare un nuovo attaccante dei Blues di Liverpool.

Le opzioni di Moyes per quanto riguarda il reparto avanzato, sono state estremamente limitate a causa dei numerosi infortuni subiti dai suoi giocatori titolari nelle ultime settimane. Urge correre ai ripari e Abraham sarebbe un nome perfetto per alzare il livello della prima linea. La Roma lo valuta circa 20 milioni di euro, una cifra non irresistibile per le casse inglesi e soprattutto potrebbe fare tutto in casa a livello di proprietà. Vedremo se la cosa più ovvia si avvererà da qui a qualche mese.