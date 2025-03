Colpaccio bianconero, arriva al posto di Abraham

Calciomercato Roma, addio Abraham e sostituto immediato: arriva il colpaccio bianconero dalla Serie A. Gli ultimi aggiornamenti.

​La Roma sta attraversando un periodo di transizione caratterizzato da sfide significative sia sul campo che a livello dirigenziale. L’infortunio di Paulo Dybala rappresenta una delle principali preoccupazioni per il club in questo momento, con l’argentino che ha subito una lesione al tendine semitendinoso sinistro durante la partita contro il Cagliari e dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico che potrebbe tenerlo lontano dai campi per il resto della stagione.

Dybala, autore di otto gol e quattro assist in questa stagione, ha espresso gratitudine ai tifosi per il supporto ricevuto, promettendo di tornare più forte di prima. ​Se tale scenario non può essere in alcun modo essere escluso dai discorsi relativi alla corsa europea della Roma, sul fronte tecnico, la dirigenza, insieme allo stesso Ranieri, è alla ricerca di un nuovo allenatore per la prossima stagione.

Il mister giallorosso, subentrato a novembre, ha risollevato la squadra portandola dal dodicesimo al settimo posto in Serie A, ma non sembra per ora intenzionato a imbattersi in quella che sarebbe l’ennesima sorpresa di questo rush finale di carriera, destinata con ogni probabilità a portarlo tra le fila dirigenziali di Trigoria tra qualche mese.

Calciomercato Roma, doppio intreccio con il Milan: i possibili sostituti di Abraham

Per quanto riguarda il calciomercato estivo, intanto, si preannunciano movimenti significativi, con una serie di questioni che, oltre alle dinamiche relative all’allenatore, potrebbero prossimamente intrecciarsi anche con il mondo Milan. Nello specifico, a fare un chiaro punto della situazione, sono state le penne di Calciomercato.it, parlando soprattutto di Tammy Abraham.

​L’ex Chelsea ha recentemente influenzato positivamente le ultime due vittorie del Milan contro Lecce e Como, entrando dalla panchina e contribuendo con giocate decisive. Tuttavia, in 36 partite disputate, l’attaccante inglese ha segnato solo otto gol e fornito cinque assist, un rendimento considerato insufficiente in relazione al suo ingaggio superiore ai quattro milioni di euro netti a stagione.

La dirigenza rossonera sarebbe disposta a considerare la permanenza di Abraham solo nel caso in cui accettasse una significativa riduzione del suo stipendio, soprattutto considerando che l’attuale titolare, Santiago Gimenez, percepisce quasi la metà del suo compenso.

Di fronte alla probabile partenza di Abraham, il Milan sta cercando un nuovo attaccante e ha messo gli occhi su Lorenzo Lucca dell’Udinese. Osservatori rossoneri hanno seguito la sua recente prestazione contro il Verona. Tuttavia, la concorrenza per Lucca è agguerrita, con Atalanta, Napoli e la stessa Roma interessate al giocatore. Un altro nome sul taccuino del Milan è Krstovic, non meno in grado di ingolosire le big italiane e gli stessi addetti ai lavori di Trigoria, sebbene al momento le caratteristiche di Lucca sembrino essere più in linea con le esigenze del club di Via Aldo Rossi.