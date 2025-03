Dal Chelsea alla Roma, UFFICIALE: è già a Trigoria

Giungono novità di rilievo in merito ad un innesto di rilievo che la società giallorossa ha compiuto di recente.

Fino ad una manciata di mesi fa, se qualcuno avesse previsto che la Roma potesse giungere a nove giornate dalla fine con la reale speranza di poter acciuffare la zona Champions, sarebbe stato probabilmente tacciato di malriposto ottimismo e oggetto di prese giro da parte di tifosi pochi inclini a scherzare in momenti a dir pochi bui della storia giallorossa.

L’approdo di Sir Claudio, tuttavia, ha reso possibile ciò che sembrava non esserlo, il che non ha semplicemente trasformato una delle stagioni più negative della storia giallorossa in qualcosa di sorprendentemente apprezzabile, ma ha persino caricato di speranza la tifoseria in vista del prossimo anno, dato che le aspre critiche nei confronti di una rosa che da molti era considerata mediocre e inaccettabile, si sono magicamente trasformate in complimenti.

In questo momento Sir Claudio, oltre a concludere la stagione nel migliore dei modi (considerando che da ora in poi il calendario riserva appuntamenti dalla massima difficoltà), dovrà anche compiere un’attenta analisi con successiva relazione in merito agli elementi da trattenere perentoriamente e quelli da poter sacrificare senza particolari patemi.

Spiccano in tal senso le voci su quella che è universalmente riconosciuta come la pedina più preziosa della scacchiera giallorossa, il cui futuro potrebbe subire delle concrete variazioni a causa di una recente notizia.

La Roma rinnova lo staff medico: ecco il nuovo coordinatore sanitario

La comunicazione compiuta sia dalla Roma che dallo stesso Paulo Dybala in merito alla necessità di ricorrere ad un intervento chirurgico per porre rimedio all’infortunio che ha costretto la Joya ad abbandonare il campo contro il Cagliari ha sollevato diversi dubbi tra tifosi e appassionati della massima lega italiana, che, consci delle difficoltà che un intervento comporta sul piano del recupero, hanno iniziato a mettere in dubbio il futuro del fuoriclasse argentino all’interno del progetto giallorosso.

Dybala ha da poco rinnovato, ma all’interno della rosa militano due calciatori le cui caratteristiche appaiono sorprendentemente a quelle della Joya.

Stiamo naturalmente parlando di Matias Soulé (capace nelle ultime settimane di invertire il trend negativo della stagione, inanellando una serie di prestazioni positive all’interno delle quali aveva indossato con disinvoltura i panni di leader tecnico dei giallorossi) e Tommaso Baldanzi, rivelatosi sempre ficcante e frizzante quando impiegato.

Tuttavia, secondo quanto riportato su Il Tempo, la Roma avrebbe chiuso per l’approdo di un nuovo innesto all’interno dello staff medico, in grado di elevare le qualità della gestione di elementi delicati come il numero 21. La scelta dei giallorossi è caduta su Bernardino Petrucci, il quale ha già lavorato con Ranieri a Londra, Montecarlo e Valencia, oltre ad avere una figlia già impegnata con la Roma nel ruolo di dottoressa della squadra femminile.