Niente ritorno nella Capitale: dopo il Milan c’è la Juventus. Ecco la situazione che si potrebbe creare la prossima estate. I bianconeri alla finestra

Juventus e Milan nel corso dell’estate del 2024 sono arrivati ad un punto d’incontro per Kalulu: il difensore è passato dai rossoneri ai bianconeri e, vedendo le sue prestazioni, soprattutto all’inizio della stagione, forse qualche a Milanello si è un po’ mangiato le mani.

E anche a gennaio le due squadre sono andate vicine a chiudere un altro affare, sempre per un altro difensore. Crediamo che se fosse rimasto Paulo Fonseca sulla panchina rossonera, Tomori avrebbe fatto lo stesso percorso di quello che è stato un suo compagno di squadra. L’arrivo di Conceicao, invece, ha ribaltato del tutto le cose, quindi il difensore è rimasto in rossonero. Ma non è detto che ci rimanga anche il prossimo anno. La Juventus infatti potrebbe ritornare alla carica e stando alle informazioni che arrivano dall’Inghilterra e precisamente da FootballInsider, Giuntoli potrebbe avere un pericolo in meno da evitare.

Il Tottenham molla Tomori: via libera Juventus

Il profilo di Tomori è stato accostato anche con una certa insistenza al Tottenham. Ma le ultime informazioni svelate dal sito citato prima, ci dicono che gli Spurs avrebbero in mentre un altro difensore, uno di quelli che si è messo molto in mostra nel corso degli ultimi mesi, uno di quelli che già nel massimo campionato inglese sta dimostrando di poter fare la differenza.

“Il Tottenham preferirebbe ingaggiare la stella del Crystal Palace Marc Guehi prima di Fikayo Tomori quest’estate, secondo il loro ex scout. Mick Brown, che ha lavorato anche come capo scout al Man United e al Blackburn e rimane molto ben collegato ai suoi ex club, ha detto in esclusiva a Football Insider che il 24enne è ancora il loro obiettivo principale mentre cercano di migliorare dietro. “È un titolare dell’Inghilterra, un leader per il Crystal Palace, ti dà prestazioni costantemente impressionanti ogni settimana ed è brillante in difesa”. Insomma, per Tomori rimane la pista Juve.