Nuovo allenatore Juve, secondo incontro e accordo: la Roma ha il via libera

Secondo incontro e accordo per il nuovo allenatore della Juventus dopo Thiago Motta: arriva il via libera anche per la Roma.

Al termine di un ciclo di gare ravvicinate quanto delicate, la Roma ha fatto ritorno ieri sui campi di Trigoria per allenarsi in vista dello spezzone stagionale che attende a squadra di Ranieri dalla prossima settimana. Il primo ostacolo porterà nella bella e solitamente soleggiata Lecce, sede di risultati non positivissimi negli ultimi anni e che, la scorsa Pasquetta, tra sfortuna ed episodi controversi, aveva visto i giallorossi infrangersi contro un asettico pareggio senza reti.

Fondamentale, adesso, provare a dare continuità a quanto di buonissimo fatto vedere in campionato, ai fini di una corsa europea che la Roma sta affrontando con l’ormai assimilato atteggiamento di Ranieri, volto a vivere un passo alla volta, senza voli pindarici o valutazioni a troppo ampio raggio. Archiviata la delusione europea, dopo Budapest e Leverkusen arrivata questa volta in una fase pressoché inziale dell’eliminazione diretta, la squadra dovrà cercare di continuare a macinare punti fondamentali per un approdo che garantisca un collocamento almeno in Euorpa League.

L’obiettivo, sebbene non esplicitamente dichiarato, è infatti palesemente quello di provare a chiosare la stagione con un epilogo che avrebbe assunto i contorni dell’utopia fino a qualche mese fa e che ora, invece, grazie ai bei e meritati risultati arrivati da inizio 2025 in poi, sta quantomeno permettendo di partecipare alla serrata e densa corsa alla Champions League.

Esonero Thiago Motta, la Juve ha incontrato Mancini due volte: coinvolta anche la Roma

Il tutto, nel frattempo, con un insieme di cambiamenti sullo sfondo, destinati altresì a intrecciarsi con una delle attuali competitors per le zone continentali, la Juventus. Alle prese con una stagione a dir poco al di sotto delle aspettative e che sta vedendo Thiago Motta trovarsi in una posizione a dir poco scricchiolante, la Vecchia Signora è in piena fase di valutazioni circa l’allenatore ex Bologna e i possibili sostituti nel futuro immediato o a breve raggio.

I nomi più caldi di queste ore hanno ricondotto a Tudor e all’ex CT della Nazionale, Roberto Mancini, accostato anche alla Roma a più riprese, pure nella parentesi durata qualche giorno e successiva al tardivo esonero di Juric. Nello specifico, sull’ex Inter, si è espresso in queste ore Luca Momblano a Juventibus, così riportando dei possibili avvicinamenti tra Mancini e il mondo Juventus.

“Questa settimana, la Juventus lo ha incontrato due volte, di cui l’ultima è stata ieri. Mancini si è detto disponibile e attualmente si parla di un’opzione di un anno e mezzo con possibilità di integrare con un prolungamento di un’ulteriore stagione. Lo spogliatoio della Juventus è abbastanza favorevole: il nome è stato fatto da Giuntoli“. Ad andare in questa direzione, inoltre, anche le informazioni riferite dal giornalista Dazn, Orazio Accomando, che ha specificato come il weekend in arrivo sia decisivo, con Mancini in pole e un contratto da due anni e mezzo praticamente pronto.

Ciò, dunque, ben si intreccia con il mondo Roma, dove Claudio Ranieri, insieme ai Friedkin e all’apparato dirigenziale di Trigoria continua a valutare le possibili soluzioni per la panchina dalla quale ripartire per il nuovo progetto. In questo modo, dunque, il nome di Mancini andrebbe depennato, portando così con ogni probabilità a veder aumentare ulteriormente le quotazioni di Giampiero Gasperini.