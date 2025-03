Offerta irrinunciabile dall’Arabia: addio immediato alla Roma

Calciomercato Roma, offerta dall’Arabia e addio immediato alla Roma. L’intero reparto il prossimo anno potrebbe essere da rifare

Porte girevoli in casa Roma. E chissà che il prossimo anno dentro Trigoria non ci possano essere tre portieri diversi. Andiamo con ordine, comunque.

Partiamo da Marin, il giovanissimo terzo portiere che è ad un passo dal Psg. Contratto in scadenza, l’offerta che gli è stata fatta recapitare dal club francese, a quanto pare, è di quelle irrinunciabili. Un addio sembra scritto. Così com’è difficile, al momento, intuire quello che sarà il futuro di Svilar: la Roma ha offerto, secondo le notizie uscite fuori negli ultimi giorni, un rinnovo contrattuale a 1,6milioni di euro più bonus rispetto al milione che al momento viene riconosciuto al giocatore. Cifra abbastanza lontana rispetto a quello che si aspettava Svilar, per il suo rendimento ma anche per quello che i suoi colleghi importanti, e lui è un portiere decisamente importante, prendono in giro per l’Europa. Insomma, il rinnovo di quel contratto in scadenza nel 2027 per il momento è abbastanza lontano.

Calciomercato Roma, offerta araba per Gollini

E poi c’è Gollini, arrivato nello scorso mese di gennaio, che ancora non ha nemmeno debuttato. Secondo le informazioni che sono state riportate da forzaroma.info, nei giorni scorsi l’estremo difensore avrebbe ricevuto un’offerta dall’Arabia Saudita. Chissà quanti soldi sono stati messi sul piatto. E lo stesso sarebbe tentato.

Inoltre, nei giorni scorsi, lo stesso Gollini ha scritto sul proprio profilo Instagram un messaggio anche abbastanza criptico: “Il tempo vola, nella vita ci sono delle circostanze che possono cambiare tutto da un momento all’altro anche quando tutto sembra settato perché le cose vadano nella direzione sperata”. Ovviamente non sappiamo a cosa fosse riferito, forse a questa offerta improvvisa che gli potrebbe regalare anche un futuro sereno. Di solito, gli arabi, non si fanno parlare dietro quando devono mettere dei soldi per tentare qualcuno.