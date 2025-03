Sostituto già preso e Donnarumma sacrificato: destinazione choc in Serie A

Donnarumma sacrificato, la nuova destinazione in Serie A è davvero scioccante: sostituto preso. Le ultime di calciomercato.

L’Inter di Simone Inzaghi sta vivendo un momento di grande entusiasmo e determinazione, trovandosi in piena corsa per lo scudetto insieme a Napoli e Atalanta. La recente vittoria per 2-0 proprio sul campo bergamasco ha permesso ai nerazzurri di consolidare il primato in classifica, portandosi a tre punti di vantaggio sul Napoli e a sei sull’Atalanta, con nove partite ancora da disputare. ​

Il portiere Yann Sommer, protagonista con una parata decisiva su Mario Pasalic durante il match contro l’Atalanta, ha sottolineato l’importanza di questo successo nella corsa al titolo, pur mantenendo alta la concentrazione per le sfide future, dimostrandosi un elemento importante di una squadra lanciatissima ma che, al contempo, potrebbe subire diverse modifiche nei prossimi mesi, proprio a partire dalla porta. ​

Sul fronte del calciomercato, infatti, non è certamente una novità che l’Inter stia monitorando con attenzione la situazione di Gianluigi Donnarumma.

Donnarumma all’Inter: il PSG e Luis Enrique hanno le idee chiare

Donnarumma, legato al PSG fino al 2026, ha recentemente espresso la volontà di prolungare la sua permanenza a Parigi. Il suo agente ha dichiarato: “La priorità di Gianluigi è restare al PSG. Non c’è alcuna rottura con il club. Stiamo prendendo il tempo necessario per fare le cose per bene nell’interesse del giocatore“. ​

Ciononostante, le ultime dalla Spagna sembrano andare in una direzione ben precisa: secondo un articolo de El Nacional, il futuro di Gianluigi Donnarumma al Paris Saint-Germain è incerto, poiché l’Inter ha presentato un’offerta per riportarlo in Italia. Di fronte a questa situazione, l’allenatore del PSG, Luis Enrique, sta cercando un sostituto e ha rivolto la sua attenzione a Joan García, il giovane portiere dell’Espanyol che sta brillando nella Liga.

Con una clausola rescissoria di 30 milioni di euro, García rappresenta un’opzione molto attraente per il club parigino. La situazione di Donnarumma è quindi al centro delle attenzioni non solo per il suo futuro a livello di club, ma anche per le implicazioni sulla Nazionale italiana, dove il portiere continua a essere un punto di riferimento. Le prossime settimane saranno decisive per capire quale direzione prenderà la carriera di uno dei talenti più brillanti del calcio italiano.