Un nazionale turco al posto di Frattesi: Roma-Inter la decide Montella

Un nazionale turco può sbarcare all’Inter (o alla Roma) e prendere il posto di Frattesi: decisivo in questa corsa tra giallorossi e nerazzurri può essere Montella

Il ct della Turchia e possibile nuovo tecnico della Roma, può giocare un ruolo importante in questa trattativa. Ghisolfi sa di poter ottenere comunque qualcosa: o il via libera per il “solito” obiettivo Frattesi, oppure un grande talento per la trequarti offensiva.

Ci sono delle manovre di mercato che potrebbero essere indipendenti alla scelta del prossimo allenatore della Roma e altre invece che richiedono un parere specifico per essere avallate. In realtà, qualora la scelta del futuro tecnico dovesse essere legata al nome di Vincenzo Montella, queste due cose potrebbero coincidere e porterebbero al tentativo di accaparrarsi un nome davvero suggestivo. Come ribadito più volte da Ghisolfi, i giallorossi dovranno costruire per la stagione ventura una squadra con diversi giovani di prospettiva e con qualche nome più esperto.

Investire sui ragazzi sia per patrimonializzare che per avere una linea verde su cui poter contare negli anni a venire. Gente già con un pedigree importante, capace di adattarsi velocemente alla Serie A. Uno dei nomi che piace da tempo a Trigoria è quello di Arda Guler, talento turco purissimo che sta trovando poco spazio con il Real Madrid. Anche in questa stagione Carlo Ancelotti lo ha utilizzato con il contagocce e questo all’entourage del ragazzo non va a genio. Considerando che il prossimo anno c’è il Mondiale in Nord America, il fantasista classe 2005 deve giocare di più.

Arda Guler conteso da Roma e Inter: Calhanoglu spinge per portarlo in nerazzurro

Dal ritiro della nazionale turca, ha parlato di Guler anche un altro leader della nazionale di Vincenzo Montella, ovvero Hakan Calhanoglu: “Arda Guler è un giocatore molto importante, un fratello a cui tengo molto. Mi piacerebbe venisse a giocare con noi. Il mio consiglio è che vada dove può giocare di più, lo merita“.

Guler fu acquistato dal Real Madrid per 18 milioni dal Fenerbahce e ha un contratto fino a giugno 2029 con le Merengues. L’idea dell’Inter potrebbe essere quella di intavolare una trattativa in stile Brahim Diaz con il Milan o Nico Paz con il Como, magari vedendo più avanti se è possibile tenerlo a titolo definitivo. La Roma dovrà fare i conti con la concorrenza nerazzurra, ma spera di avere magari in Montella un alleato altrettanto importante. Nel frattempo, qualora anche dovessero essere Ausilio e Marotta ad avere la meglio, questo tipo di acquisto potrebbe liberare Davide Frattesi, da sempre un grande obiettivo dei giallorossi.