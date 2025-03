Vendetta Roma, nuovo bomber: Milan accerchiato dai Friedkin | ASRL

La sosta per le nazionali ha attivato gli scout giallorossi, pronti a battagliare con le big italiane sul mercato

Dopo l’eliminazione dall’Europa League, in casa Roma nella giornata di ieri è arrivato il secondo fulmine a ciel sereno in un 2025 partito alla grande: stagione finita per Paulo Dybala, costretto ad operarsi dopo la lesione muscolare al tendine semitendinoso sinistro. Una brutta tegola in un momento cruciale della stagione in cui la squadra giallorossa dovrà rincorrere la qualificazione europea senza la sua stella più luminosa.

A livello di infermeria, Devyne Rensch ha riportato anche lui una lesione muscolare che lo terrà lontano dai campi per almeno tre settimane. Sulla destra, il mister testaccino spera di recuperare il prima possibile Zeki Celik, che oggi non si è allenato in gruppo. Per quanto riguarda l’attacco, Claudio Ranieri alla ripresa degli allenamenti in vista della trasferta di Lecce ha già iniziato a preparare le contromosse, lavorando molto su Matias Soulé e Lorenzo Pellegrini, non convocati in nazionale e pronti a farsi trovare pronti in questi mesi senza la Joya.

Calciomercato Roma, sfida al Milan per il bomber del futuro

È invece impegnato con l’Italia Under 21 Tommaso Baldanzi, altro indiziato alla sostituzione di Dybala. Uscito dopo aver causato l’espulsione di un avversario, che lo ha toccato duro poco sopra al ginocchio, l’ex Empoli ha mostrato segni di crescita costante in questa fase della stagione. Proprio dalla sfida tra azzurrini e Olanda U21 arriva un nome nuovo per il mercato estivo dei giallorossi.

Secondo quanto appreso da Asromalive.it, infatti, gli osservatori di Roma, Milan e Bologna erano allo stadio Penzo di Venezia per osservare alcuni talentini degli oranjes. In modo particolare, nei radar italiani è finito il nome di Emanuel Emegha. La punta 22enne è uno dei grandi protagonisti della splendida annata dello Strasburgo, con 11 gol e 2 assist collezionati in 21 presenze in Ligue 1. Attaccante in grado sia di legare il gioco, sia di andare in profondità, il 22enne ha molto mercato anche in Premier League.

Aston Villa, l’Everton dei Friedkin, Newcastle e Chelsea hanno chiesto informazioni sull’ex Sturm Graz. Il club francese, come è noto, è un satellite dei Blues che a fine anno riporteranno a Londra il centrocampista brasiliano Andrey Santos proprio dallo Strasburgo. Acquistato nell’estate del 2023 per 13 milioni di euro, Emegha ha collezionato 20 gol e 3 assist in 53 presenze in Francia e viene valutato 20-25 milioni.