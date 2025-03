Xavi alla Juve insieme al top player: Thiago Motta esonerato

La panchina di Thiago Motta continua a tremare con forza e, secondo le ultime indiscrezioni, un successore sarebbe già pronto con i relativi rinforzi

La situazione di Thiago Motta all’interno del centro sportivo della Juventus appare più complessa ogni giorno che passa, con le voci sui possibili sostituti che negli scorsi giorni si sono fatte sempre più insistenti e rumorose.

L’ambiziosa e rischiosa scommessa di Cristiano Giuntoli (l’ex direttore sportivo del Napoli avrebbe potuto optare ad esempio per Antonio Conte se avesse voluto semplicemente vincere da subito) sembrerebbe non aver pagato sino ad oggi e l’incombente ombra di una mancata qualificazione in Champions League ha fatto tremare i piani alti della Vecchia Signora, che in questo momento sono occupati nella ricerca di una figura che possa assicurare risultati nel medio-lungo periodo (per capirci, a fronte degli esosi investimenti compiuti e di quelli che avverranno nel corso dell’estate, la Juventus il prossimo anno non può permettersi risultati analoghi a quelli che sembrerebbero essere i più probabili per la stagione in corso).

In tal senso sono giunte delle notizie piuttosto dirompenti sulla figura che sarebbe stata individuata dai dirigenti bianconeri per invertire il trend della stagione in corso, durante la quale mister Motta, a prescindere da quelle che possono le interpretazioni e i gusti in termini di gioco, ha indubbiamente manifestato una certa inesperienza per quanto concerne la gestione di un palco scenico di tale rilevanza.

Oramai sono davvero in pochi tra le fila della tifoseria bianconera a credere che il tecnico italo-brasiliano debba proseguire il proprio percorso all’intero della Continassa e, nelle scorse ore, sono emerse novità importanti sul futuro della panchina bianconera.

Xavi al posto di Motta: il primo rinforzo è pronto

Secondo le ultime indiscrezioni trapelate, pare che il candidato che in questo momento occupa la pole position nella gara per conquistare la panchina bianconera sia Xavi Hernández, il quale, dopo un anno di stop, sarebbe pronto a rimettersi in gioco nella massima lega italiana.

Una scelta che andrebbe a confermare per l’ennesima volta l’intenzione da parte di Giuntoli di giungere al risultato (ovvero l’unica cosa che ha sempre contato in casa Juve) attraverso il bel gioco e non necessariamente a tutti i costi.

Secondo quanto riportato da fichajes, pare che Xavi avrebbe persino già in mente un elemento di pregio da richiedere per concretizzare la propria idea di gioco, fatta di dominio territoriale, possesso e tanta qualità.

Il calciatore in questione risponde al nome di Alex Baena, attuale centrocampista del Villareal, le cui spiccate qualità tecniche e l’altrettanto evidente visione di gioco hanno stregato il tecnico catalano, intenzionato ad assicurarsi un leader tecnico capace di legare la fase di impostazione a quella realizzativa.