Addio Roma per 30 milioni: sostituto già trovato

Calciomercato Roma, un addio da 30 milioni di euro alla fine di questa stagione. E i giallorossi stanno già lavorando sul sostituto. Valutazioni in corso

Si pensa al futuro, com’è giusto che sia arrivati a questo punto della stagione. Sono queste le settimane nelle quali si mettono le basi per l’anno prossimo. Anche se, sappiamo bene, che i giallorossi sono ancora alla ricerca del nuovo allenatore. A meno Ranieri non decida di fare un passo indietro e rimanere: assai difficile.

Dentro la Roma si spera di poter contare sui soldi della Champions League. Nove partite alla fine, obiettivo che matematicamente è raggiungibile. Sarebbe un colpaccio importante, uno di quelli che cambia le strategie viste gli introiti che si porta dietro. Difficile, pure in questo caso, anche per via dell’assenza di Dybala che di fatto ha chiuso in anticipo la sua stagione. E senza quei soldi è ovvio che il mercato dovrà essere per forza di cose finanziato dalle cessioni. Anche importanti, magari di quei calciatori arrivati a parametro zero che farebbero segnare a bilancio una plusvalenza totale. E, uno di questi, potrebbe essere Ndicka, secondo Il Messaggero in edicola questa mattina.

Addio Ndicka per 30 milioni: la Roma ha trovato il sostituto

“Il più facile da vendere – si legge – è Ndicka, prelevato a parametro zero un anno e mezzo fa e che adesso può valere almeno 30 milioni. Acquirenti ce ne sarebbero, soprattutto in Premier League, dove sono disposti a investire su un calciatore che ha dimostrato forza fisica e continuità”. E davanti ad un’offerta del genere, che a bilancio sarebbe cento per cento plusvalenza, sarebbe assai difficile per la Roma riuscire a dire di no.

Ecco perché il club si starebbe cautelando: il nome sul taccuino di Ghisolfi per sostituire Ndicka sarebbe quello di Leonardo Balerdi, capitano del Marsiglia, classe 1999, con un passato al Borussia Dortmund. Valutazioni in corso, nulla è deciso, ma è evidente che nessuno è incedibile. Non può esserlo. Le grandi manovre, insomma, sono iniziate.