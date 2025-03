Calciomercato Roma, annuncio UFFICIALE: “C’è la clausola nel contratto”

Calciomercato Roma, annuncio ufficiale direttamente dal giocatore: “C’è la clausola nel contratto”. Ecco le parole che lasciano il segno

Nei giorni scorsi c’è stato un importante rinnovo in casa Roma. Un altro anno insieme, per quel giocatore che da quando è approdato Ranieri in panchina, ha sicuramente cambiato marcia. Sia la sua, sia quella della squadra.

Prima, il campo, lo stava vedendo poco. E l’addio sembrava davvero ad un passo, già nello scorso mese di gennaio. Improvvisamente, e anche in maniera inaspettata, le cose nello spazio di pochissimo tempo sono cambiate, quindi firma fino al 2026. Ovviamente parliamo di Leandro Paredes che dal ritiro dell’Argentina ha svelato qualcosa di importante che quindi mette anche a rischio quello che è il suo futuro dentro Trigoria.

Calciomercato Roma, annuncio UFFICIALE di Paredes

Parlando, appunto, della possibilità reale di un suo passaggio al Boca Juniors, prima o poi questo ovviamente succederà e lo sappiamo tutti, Paredes ha rivelato ufficialmente che dentro il suo contratto esiste una clausola, appunto, nei confronti del club del cuore. Ne ha parlato in conferenza stampa.

“Sì, è vero, c’è una clausola ed è solo a favore del Boca. Non ho parlato con i loro dirigenti ma solo con quelli della Roma. Devo essere completamente grato alla mia società perché nonostante fosse un rinnovo che doveva avvenire, dopo un tot di partite giocate, gli obiettivi sono stati quasi raggiunti e abbiamo rinnovato con il club che ha scelto di andare avanti includendo questa clausola. Non sarà facile – ha detto ancora Paredes -, la finestra più facile era quella di gennaio. Ho fatto di tutto per tornare, poi la cosa non si è concretizzata per mille motivi. Vedremo in futuro”. Insomma, una clausola che i giallorossi hanno voluto inserire per dare la possibilità alla società argentina, nel caso, di pagarla e di strappare Paredes.