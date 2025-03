Calciomercato Roma, scambio e cash per Chiesa: ribaltone capitale

In casa Roma, in attesa del ritorno del campionato, bisogna registrare una novità di calciomercato sul futuro di Federico Chiesa.

Dopo essere stata eliminata nell’ottavo di finale di Europa League dall’Athletic Bilbao, di fatto, la Roma di Claudio Ranieri ha ottenuto un successo importante in campionato. Domenica scorsa prima della sosta, infatti, i giallorossi hanno sconfitto con il gol di Dovbyk il Cagliari di Davide Nicola.

Con questo successo, visto anche il capitombolo della Juve a Firenze, la Roma ha adesso solo quattro punti di svantaggio dal Bologna quarto. Tuttavia, proprio contro il Cagliari, in casa giallorossa bisogna registrare l’infortunio di Paulo Dybala, che tornerà direttamente l’anno prossimo.

Nel frattempo, però, la Roma è anche al centro di tante indiscrezioni di calciomercato. Una di queste, di fatto, riguarda il futuro di un giocatore più volte accostato alla squadra giallorossa: Federico Chiesa.

Calciomercato Roma, Liverpool su Isaksen della Lazio: Chiesa possibile pedina di scambio

Come scritto dal media ‘trasferfeed.com’, infatti, il Liverpool di Arne Slot sta seguendo molto da vicino Gustav Isaksen della Lazio. Per convincere Claudio Lotito a cedere a titolo definitivo le prestazioni del calciatore danese, dunque, i dirigenti dei ‘Reds’ sarebbero disposti ad offrire sia cash che il cartellino dello stesso Federico Chiesa. Tuttavia, per la conclusione di questa trattativa, bisogna superare l’ostacolo dell’ingaggio del giocatore italiano.

L’ex Juventus, infatti, percepisce uno stipendio troppo elevato per il monte ingaggi della Lazio di Claudio Lotito. Nelle prossime settimane, dunque, staremo a vedere se il Liverpool ed il club capitolino riusciranno a trovare un accordo per il passaggio di Federico Chiesa in biancoceleste. Senza mai dimenticare l’interesse di Napoli e Roma per l’attaccante esterno.