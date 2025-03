Ha già detto sì, maxi affare con la Roma: adesso cambia tutto

Maxi affare di calciomercato con la Roma, arriva la risposta immediata che cambia tutto. Gli ultimi aggiornamenti coinvolgono un’altra big di Serie A.

La Roma ha fin qui vissuto una stagione caratterizzata da numerose sfide e cambiamenti significativi. Dopo un avvio difficile, segnato dall’esonero dell’allenatore Daniele De Rossi a settembre e dalla breve parentesi di Ivan Juric, la dirigenza ha deciso di affidare nuovamente la guida tecnica a Claudio Ranieri. ​

Sotto la sua guida, la Roma ha mostrato segnali di ripresa. Attualmente, la squadra occupa la settima posizione in Serie A, con 49 punti, a soli quattro punti dal quarto posto che garantirebbe un impronosticabile quanto importantissimo accesso in Champions League. La recente serie positiva, culminata in quattro vittorie consecutive, ha rilanciato le ambizioni europee del club. ​

Tuttavia, l’infortunio di Paulo Dybala, costretto a sottoporsi a un intervento chirurgico al tendine semitendinoso sinistro, potrebbe tenerlo lontano dai campi per il resto della stagione, con un impatto non trascurabile anche sul cammino dei giallorossi.

Abraham-Saelemaekers, Pellegatti ha già ‘chiuso’​ la trattativa: operazione lampo Roma-Milan

Intanto, in vista della prossima stagione, la dirigenza è chiamata a prendere decisioni strategiche sia sul fronte tecnico che su quello del calciomercato. Il futuro di Ranieri sulla panchina romanista è oggetto di discussione, con il testaccino ormai pronto a salutare definitivamente la lunga e gloriosa carriera da allenatore per iniziare la nuova parentesi dirigenziale in quel di Trigoria. Qui, andranno affrontate molte questioni di varia natura, anche legate alla non lontana campagna acquisti estiva.

Tra queste, un capitolo a parte riguarda il futuro di Tammy Abraham. Dopo una stagione segnata da infortuni e prestazioni altalenanti, l’attaccante inglese è stato ceduto in prestito al Milan lo scorso agosto. Ad oggi, Abraham parrebbe destinato a far rientro, seppur solo momentaneamente, tra le fila giallorosse, prima di trovare una soluzione definitiva che permetta di separare delle strade ormai non più unite serenamente come un tempo.

Sulla permanenza al Milan, però, si è espresso in queste ore Carlo Pellegatti sul proprio canale YouTube, esprimendosi come segue e coinvolgendo, seppur in un’ottica di chiara separazione dalla trattativa per Abraham, anche Alexis Saelemaekers. “Ho una posizione molto serena su Abraham: è un giocatore che terrei. Non segna tanto, ma ha un fiuto del goal importante e ha segnato reti decisive questa stagione. Il Milan deve trovare un giocatore da affiancare a Gimenez e Abraham è perfetto per un lavoro di coesistenza con il messicano, appoggiando palloni e favorendo gli inserimenti, proprio mentre Gimenez occupa la profondità. Ha un piede eccellente e gioca sempre con entusiasmo, mostrando attaccamento alla maglia. Se la volontà comune è quella di proseguire, bisogna che si abbassi lo stipendio, per poi ragionare con la Roma su eventuali contropartite di gradimento“.

“Il discorso Saelemaekers, invece, va separato da tale questione. Uno come lui, di gran cuore, lo porterei subito indietro, facendolo giocare sotto punta o al posto di Pulisic. Lo richiamo per portarlo ad essere uno dei cardini delle prossime stagioni. Si tratta di un grande equilibratore; il discorso da fare con la Roma, in questo senso, è molto semplice“.