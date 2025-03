La firma si tinge di giallo: addio Roma con la clausola

Calciomercato Roma, i giallorossi insieme ad alcune big europee hanno messo gli occhi sul calciatore. Ma la firma arriva con la clausola

Il suo nome era stato accostato con molta insistenza alla Roma nel corso degli ultimi mesi. Sia la passata estate, sia a gennaio. Ma alla fine, Ghisolfi, ha sempre dovuto guardare verso altri lidi.

Un profilo che piace dalle parti di Trigoria e non solo. Stuzzica anche il Barcellona, il Tottenham e il Bayer Leverkusen, secondo le informazioni che arrivano dalla Spagna e precisamente da fichajes.net. Un esterno difensivo che, nel corso di questa annata, ha già messo a referto la bellezza di 27 presenze, condite, inoltre, da due gol e tre assist. Numeri che riflettono quello che è un impatto importante, sotto tutti i punti di vista, all’interno del Rayo Vallecano.

Calciomercato Roma, Ratiu al Villarreal con la clausola

Parliamo, in questo caso, di Andrei Ratiu, difensore rumeno del club spagnolo, che alla fine di questa stagione probabilmente, anzi sicuramente, lascerà il club per il quale sta giocando in questo momento. Piace, come detto, a tutte le squadre citate prima ma piace, soprattutto, al Villarreal. Che è in vantaggio rispetto agli altri club per un motivo particolare: nel momento in cui ha ceduto il calciatore si è tenuto il 50% sulla futura rivendita.

In poche parole, Ratiu, ha una clausola di 25 milioni di euro e il “sottomarino giallo” lo potrebbe prelevare per 12,5 milioni. Precisamente la metà dell’importo che il Rayo ha messo sul contratto del giocatore nel momento della firma del contratto. Un grosso passo in avanti, una grossa fetta di denaro che gli spagnolo possono e vogliono investire per il profilo del giocatore in questione che, di fatto, diventa in questo modo un obiettivo difficile per tutti gli altri club che lo hanno messo nel mirino. Insomma, la Roma deve trovare un altro esterno per la prossima stagione, il destino di Ratiu sembra, evidentemente, segnato.