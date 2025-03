Tegola Roma, lesione UFFICIALE: lascia il ritiro della Nazionale

La diagnosi alla quale è stato sottoposto il calciatore giallorosso non ammette repliche: tornerà immediatamente nella Capitale. C’è lesione

Emergenza totale in casa Roma. Se nei giorni scorsi è arrivata la notizia dell’operazione alla quale sarà sottoposto Paulo Dybala, i giallorossi proprio in questi istanti devono far fronte ad un altro tipo di infortunio, questa volta accorso ad un esterno.

Ci stiamo riferendo a Saud Abdulhamid che, uscito anzitempo nel corso della sfida contro la Cina, si è immediatamente sottoposto agli esami strumentali di rito. Quanto lasciava presagire l’uscita immediata dal campo dell’esterno giallorosso purtroppo ha trovato totali conferme dal responso ufficiale diramato dalla Federazione calcistica saudita. Saud, infatti, ha riportato una lesione alla parte posteriore della coscia e per questo motivo nel corso delle prossime ore lascerà il ritiro della Nazionale per tornare immediatamente a Trigoria. Si tratta di una notizia che, chiaramente, tiene con il fiato sospeso lo staff medico della Roma, che deve far fronte ad una vera e propria emergenza sulla corsia esterna. Alla luce dello stop patito da Rensch contro il Cagliari, al ‘Via del Mare’ Ranieri potrebbe avere a disposizione il solo Celik, purché l’esterno turco rispetti la tabella di marcia del recupero dall’infortunio.

Roma, infortunio Saud: l’esterno lascerà subito il ritiro della Nazionale saudita

Ad ogni modo, almeno fino a questo momento, non si conoscono con esattezza i possibili tempi di recupero di Saud. A tal proposito, nel corso delle prossime ore l’esterno saudita lascerà il ritiro della sua Nazionale per far immediatamente ritorno a Trigoria dove si sottoporrà ad ulteriori test dopo gli esami strumentali delle scorse ore che hanno evidenziato la lesione sopra menzionata.

Una vera e propria tegola per Claudio Ranieri che, dunque, per questo finale di stagione rischia seriamente di avere le alternative contate per la corsia destra, già minata da altri infortuni nel corso delle ultime settimane. Lo stop di Saud, maturato dopo che l’esterno aveva impreziosito la sua prestazione contro la Cina con un assist al bacio, potrebbe complicare e non poco i piani del tecnico testaccino. Vi forniremo ulteriori ragguagli in merito alle condizioni del jolly saudita quando trapeleranno ulteriori dettagli ufficiali in merito. Come già ribadito, per adesso appare ancora prematuro sbilanciarsi sui tempi di recupero post lesione. Serviranno nuovi test per avere un quadro già chiaro.