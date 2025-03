Thiago Motta è stato già esonerato: accordo totale col nuovo allenatore

Thiago Motta è già stato esonerato: accordo totale con il nuovo allenatore. La Juventus ha preso una decisione. Ecco perché si attende ancora per l’annuncio ufficiale

Ormai di dubbi non ce ne stanno più. La Juventus ha deciso di esonerare Thiago Motta e sulla Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina viene anche specificato il motivo, per il quale, il club bianconero lo terrà almeno fino alla gara contro il Genoa in programma nel prossimo weekend.

Questioni di bilancio: prendere una decisione ad aprile permetterebbe di scaricare i costi nella seconda parte della stagione e quindi appianarli con quello che potrebbe essere il calciomercato estivo. Insomma, la società – e probabilmente Giuntoli in questo caso ha avuto poco peso, visto l’incontro con Elkann – ha deciso di sollevare dall’incarico un allenatore che è partito benino, ma che nel corso dell’anno ha fatto malissimo. Fuori dalla Champions League contro il Psv, fuori dalla Coppa Italia, in casa contro l’Empoli, e fuori dalla corsa scudetto da un pezzo. Insomma, peggio di così non poteva andare e anche il quarto posto è a fortissimo rischio. E senza qualificazione alla massima competizione europea della prossima stagione, i problemi dentro la Continassa potrebbero essere grossi.

Thiago Motta esonerato: accordo con Mancini

E la Juve, comunque, ha già trovato un accordo con il nuovo allenatore. Via Motta, alla prima esperienza su una panchina così importante, dentro Roberto Mancini, uno che si è seduto su panchine davvero caldissime e che ha vinto, tra le altre cose, anche un Europeo come commissario tecnico della Nazionale Italiana.

Il Mancio ha accettato un contratto per i prossimi 4 mesi – che comprende, anche, la partecipazione al prossimo Mondiale per Club in programma in America tra giugno e luglio – con rinnovo automatico in caso di qualificazione alla prossima Champions League. Un tecnico esperto al posto del giovane. Un tecnico che evidentemente sa gestire uno spogliatoio ricco di uomini importanti. Un tecnico “vecchio stampo”, uno di quelli che evidentemente serve alla Juventus in questo momento.