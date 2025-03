Calciomercato Roma, Ederson al posto di Svilar

Calciomercato Roma, la rivoluzione comincia tra i pali: Ederson del Manchester City al posto di Svilar. Ecco le ultime

La Roma, attualmente settima in Serie A con 49 punti, sta vivendo una fase di transizione significativa. L’arrivo di Claudio Ranieri a novembre ha portato una ventata di ottimismo, con la squadra che è risalita dalla dodicesima alla settima posizione, avvicinandosi alla zona europea.

Tuttavia, la recente notizia dell’infortunio di Paulo Dybala, che dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico al tendine semitendinoso sinistro, rappresenta un duro colpo per le ambizioni giallorosse. Inoltre, la situazione contrattuale di alcuni giocatori chiave e le voci su possibili partenze stanno alimentando l’attesa per i cambiamenti che potrebbero coinvolgere la squadra nella prossima stagione.​

In questo contesto, emergono notizie riguardanti i possibili movimenti destinati a coinvolgere tutta una serie di aspetti e ruoli, compreso quello del portiere. In queste settimane, soprattutto dopo la prestazione super contro il Cagliari, si è infatti tornato a parlare di Mile Svilar e dell’interesse che quest’ultimo potrebbe attirare tra le fila dei top club europei. La Roma, dal proprio canto, è intenzionata a rinnovare il contratto al giocatore, sebbene sia in una fase di riflessione circa la richiesta di un ingaggio da circa 4 milioni di euro.

Ederson oppure Svilar: la rivoluzione del Fenerbahce comincia tra i pali

A tal proposito, non sfuggano le informazioni riportate dalla Turchia, nello specifico dal portale Istanbul Ticaret. Qui, appunto, si può leggere proprio dell’interesse del Fenerbahce per il portiere della Roma, Mile Svilar. Il club turco, attualmente in corsa per il titolo della Super Lig, sta pianificando la prossima stagione e, considerando la possibile cessione dell’attuale estremo difensore Dominik Livakovic, ha individuato in Svilar un potenziale sostituto.

La dirigenza della Roma, dal canto suo, sta valutando attentamente le mosse da compiere sul mercato. La possibile cessione di Svilar potrebbe, eventualmente, rappresentare un’opportunità per reinvestire in altri reparti, considerando anche le esigenze dettate dagli infortuni e dalle prestazioni altalenanti di alcuni elementi della rosa. Inoltre, la società dovrà affrontare la questione del rinnovo contrattuale di alcuni giocatori chiave e valutare le opportunità offerte dal mercato per rafforzare la squadra in vista della prossima stagione.​

L’interesse del Fenerbahce per Svilar si inserisce in un più ampio contesto di movimenti di mercato che coinvolgono la Roma e le dinamiche intrecciantesi anche con altri club europei. Nello specifico, come riferito dalla fonte su citata, un altro nome attenzionato dal club turco è quello di Ederson del Manchester City, ormai in uscita dalla squadra di Guardiola che, come emerso nel recente passato, valuta tra gli eventuali sostituti del brasiliano proprio il belga della Roma.