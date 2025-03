Dall’Inter alla Roma, che svolta: colpo di coda Friedkin

Il calciomercato estivo in arrivo è pronto a rimescolare freneticamente le carte in tavola e gli equilibri della massima lega italiana.

Non accade spesso, in particolare in Italia, di assistere ad allenatori legittimati ad esercitare un potere paragonabile a quello che in questo momento la famiglia Friedkin ha affidato a Sir Claudio Ranieri, il quale non sarà soltanto il punto di riferimento da ascoltare per impostare la poderosa campagna di uscite ed entrate prevista per l’estate in arrivo, ma fungerà anche da oracolo sostanzialmente incontestabile per la scelta del suo stesso successore.

Due aspetti che, inevitabilmente, vanno a influenzarsi a vicenda, visto e considerato che appare piuttosto ostico impostare una sessione di mercato senza sapere a quale sistema e filosofia di gioco si dovrà adattare la rosa plasmata.

Una cosa appare tuttavia certa: i Friedkin metteranno a disposizione di Sir Claudio una fiducia totale e anche una considerevole quantità di denaro.

Il lavoro da compiere non è affatto trascurabile, poiché, nonostante la rosa giallorossa abbia orgogliosamente risposto alla critiche manifestando qualità da molti insospettabili nel corso degli ultimi mesi – basti pensare ad elementi della qualità di Alexis Saelemaekers, Angelino, Soulé ecc…- , vi sono diverse pedine dello scacchiere pronte a cambiare aria. Giungono in tal senso novità su uno dei nomi più chiacchierati delle ultime settimane tra i vicoli della città eterna.

De Winter tra Roma e Inter: interviene l’Everton dei Friedkin

Sebbene sulle prime pagine dei giornali sia decisamente più appetibile il tema relativo al futuro di Paulo Dybala e dei suoi eredi naturali (Matias Soulé e Tommaso Baldanzi), Sir Claudio dovrà perdere qualche ora di sonno anche a presso al tema relativo alla linea difensiva giallorossa, che in questo momento, vista l’improbabile permanenza di Mats Hummels, l’addio di Hermoso e le voci intorno al futuro di Gianluca Mancini, appare piuttosto precaria.

Tra i principali candidati orbitati di recente intorno al pianeta Roma vi è Koni De Winter, attuale pilastro inamovibile della difesa genoana di Patrick Vieira.

Il talento classe 2002 cresciuto nelle giovanili della Juventus è senza dubbio alcuno uno dei giovani difensori più promettenti dell’intera lega, grazie alla rara e preziosa convivenza tra tecnica, fisicità, agilità e rapidità nel breve e nell’allungo.

Tra De Winter e Trigoria, tuttavia, sembrerebbe essersi frapposto un ostacolo piuttosto ingombrante che, curiosamente, porta sempre il nome di Dan Friedkin: l’Everton. I britannici di David Moyes, secondo quanto riportato da TeamTalk, sono infatti alquanto intriganti dalle qualità del centrale belga, il che li inserisce di diritto nel gremito gruppo di società candidate ad accoglierlo in estate (tra le quali spicca anche l’Inter di Beppe Marotta).